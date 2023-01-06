В Уфе за первые пять дней января выпала почти месячная норма осадков

По данным Управления гражданской защиты Уфы с 1 по 5 января в столице республики выпало 93% снега от месячной нормы. Сегодня, 6 января, в городе идет сильный снегопад. Из-за непогоды были введены ограничения движения машин на федеральной трассе М-5 на границе Башкирии и Челябинской области.