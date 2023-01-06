mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии столкнулись два легковых автомобиля: оба водителя погибли на месте

Сегодня, 06:15
Фото: тг-канал Владимира Севастьянова
ДТП произошло в Давлекановском районе республики на 10 км автодороги Давлеканово-Толбазы.

Авария произошла в Давлекановском районе республики на 10 км автодороги Давлеканово-Толбазы около шести часов вечера 5 января.

«Lada Priora» под управлением 23-летнего местного жителя столкнулась с «Renault Symbol», которым управлял 54-летний мужчина. В результате сильного удара оба водителя от полученных травм скончались на месте. Подробности ДТП уточняются, у погибших изъята кровь на химико-токсилогическое исследование для определения состояния опьянения.

Фото: тг-канал Владимира Севастьянова

Известно, что авария произошла в зоне действия дорожного «Обгон запрещен».

— Помните, дорога ошибок не прощает. Будьте внимательны и аккуратны, соблюдайте скоростной режим и требования дорожных знаков или разметки на проезжей части, — отметил главный госавтоинспектор ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

#Андрей Королев#Происшествия
Подпишитесь
Это нормально! Психотерапевт из Уфы утешил тех, кто не успел «всё» до Нового года
Вчера, 02:00
В экстренно севшем в Уфе «боинге» работают следователи
Вчера, 14:18
Перекрытые улицы и полуночный трамвай: как Уфа будет праздновать Рождество
Вчера, 10:59
В тюрьме условия лучше: Радию Хабирову показали детскую больницу
Вчера, 06:39
Похабное отношение: в Башкирии жена мобилизованного заявила об отсутствии помощи
Вчера, 11:19
В Башкирии задержали вандала разгромившего резиденцию Деда Мороза
4 января 05:12