В Башкирии столкнулись два легковых автомобиля: оба водителя погибли на месте

«Lada Priora» под управлением 23-летнего местного жителя столкнулась с «Renault Symbol», которым управлял 54-летний мужчина. В результате сильного удара оба водителя от полученных травм скончались на месте. Подробности ДТП уточняются, у погибших изъята кровь на химико-токсилогическое исследование для определения состояния опьянения.