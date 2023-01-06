В Башкирии столкнулись два легковых автомобиля: оба водителя погибли на месте

Авария произошла в Давлекановском районе республики на 10 км автодороги Давлеканово-Толбазы около шести часов вечера 5 января.
«Lada Priora» под управлением 23-летнего местного жителя столкнулась с «Renault Symbol», которым управлял 54-летний мужчина. В результате сильного удара оба водителя от полученных травм скончались на месте. Подробности ДТП уточняются, у погибших изъята кровь на химико-токсилогическое исследование для определения состояния опьянения.
Известно, что авария произошла в зоне действия дорожного «Обгон запрещен».
— Помните, дорога ошибок не прощает. Будьте внимательны и аккуратны, соблюдайте скоростной режим и требования дорожных знаков или разметки на проезжей части, — отметил главный госавтоинспектор ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.