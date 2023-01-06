В Башкирии предприятия могут стать социальными и получить грант

— Статус социального предприятия дает возможность получить меры господдержки. Так, в 2022 году 147 социальных предпринимателей стали получателями грантов от 100 до 500 тысяч рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства они смогли направить на возмещение части затрат на реализацию своего проекта. В текущем году также будет возможность подать заявку на грант, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.