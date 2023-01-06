Не для слабонервных: в Башкирии мать двоих детей опубликовала фотографии из больницы

«В палате ужасно грязно и везде пыль! Из палаты выходить нельзя вообще, проветривать палату никак, нет ручек, чтобы открывать окна. Обеззараживатель воздуха включать самим нельзя, просили медсестру — она тоже не включила! Но! Всему отделению можно ходить в один единственный туалет, который даже не закрывается! И для детей и для родителей! Вид ужасающий! Ванная комната тоже не закрывается, как можно сходить в душ?» — удивляется женщина.