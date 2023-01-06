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Не для слабонервных: в Башкирии мать двоих детей опубликовала фотографии из больницы

Сегодня, 06:09
Фото: Гузель М.

Жительница Башкирии требует провести внеплановую проверку в Кушнаренковской ЦРБ

Мать двоих маленьких детей Гузель М., попавшую в детское отделение, шокировали «условия» в палате.

Первоначально — в декабре — в отделение с детьми лег ее супруг, уже тогда семью удивило, что чистое постельное белье персонал не предоставил даже после просьбы об этом. На фотографиях, которые женщина опубликовала в комментариях на странице главы региона, видно, что простыни рваные, матрасы грязные, подушка — со следами крови.

В палате, куда поместили отца с детьми, не оказалось горячей воды. Когда женщина сменила супруга в больнице, она увидела, что «в палате словно не мыли полы никогда».

«В палате ужасно грязно и везде пыль! Из палаты выходить нельзя вообще, проветривать палату никак, нет ручек, чтобы открывать окна. Обеззараживатель воздуха включать самим нельзя, просили медсестру — она тоже не включила! Но! Всему отделению можно ходить в один единственный туалет, который даже не закрывается! И для детей и для родителей! Вид ужасающий! Ванная комната тоже не закрывается, как можно сходить в душ?» — удивляется женщина.

Белье рваноеБелье рваное
Подушка в кровиПодушка в крови
Санузлы в плохом состоянииСанузлы в плохом состоянии
Один туалет - и не закрываетсяОдин туалет - и не закрывается
Кровать с таким дномКровать с таким дном
Розетка в детском (!) отделении не защищенаРозетка в детском (!) отделении не защищена
Белье рваноеБелье рваное
Полы - как будто их вообще никогда не мылиПолы - как будто их вообще никогда не мыли
Пол грязныйПол грязный
Белье рваное
Фото: Гузель М.

Она также спрашивает, зачем в отделении игровая комната, если в ней отдыхают медсестры, а детям не открывают. По ее данным, в этой комнате даже есть новый нераспакованный ковер и игрушки, которые детям не дают, потому что никто не хочет их потом дезинфицировать.

Женщина потребовала, чтобы министр здравоохранения Айрат Рахматуллин провел внеплановую проверку в учреждении и создал условия для детей.

Ранее Радий Хабиров потребовал, чтобы глава Минздрава работал в новогодние каникулы. Министр это поручение выполняет, регулярно отчитываясь о визитах в подведомственные учреждения. Однако столь же впечатляющих фотографий в сообщениях на его странице нет.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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