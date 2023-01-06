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Posted 6 января 13:02

Published 6 января 13:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями Башкирия получит еще 653 млн рублей

6 января 2023, 13:02
Фото: 1MI
В Башкирию на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями до конца 2023 года поставят медоборудование на 653 млн рублей благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

В рамках реализации этого масштабного проекта, многие больницы республики уже оснащены современным, дорогостоящим оборудованием. Среди них Месягутовская центральная районная больница в Дуванском районе Башкирии.

— В декабре 2022 года здесь установили современный компьютерный томограф для диагностики заболеваний костной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, стоимость которого составила 55 млн рублей. За это время специалисты провели на нем 250 исследований. Причем, все по ОМС, бесплатно, — подчеркнули в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Новый аппарат гораздо безопаснее своего предшественника, обладает современными технологиями сканирования. Усовершенствованную модель отличает пониженная лучевая нагрузка, надёжность и высокая визуализация, пояснили специалисты.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

#Андрей Королев#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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