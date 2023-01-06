На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями Башкирия получит еще 653 млн рублей

— В декабре 2022 года здесь установили современный компьютерный томограф для диагностики заболеваний костной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, стоимость которого составила 55 млн рублей. За это время специалисты провели на нем 250 исследований. Причем, все по ОМС, бесплатно, — подчеркнули в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.