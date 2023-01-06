Министр здравоохранения РБ приехал с проверкой в больницу после жалоб в соцсетях

— Вместе с дежурным администратором нашли палату, где были сделаны фото, переговорили с мамой нашего маленького пациента. Действительно, несколько палат нуждаются в косметическом ремонте. И его здесь начали в декабре. Завершить планируют во втором квартале 2023-го. Уже дал поручение ускорить ремонтные работы.