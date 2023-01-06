Министр здравоохранения РБ приехал с проверкой в больницу после жалоб в соцсетях

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин после жалоб в соцсетях на ситуацию в детском отделении уфимской городской больницы № 22 приехал туда с внеплановой проверкой.
— Вместе с дежурным администратором нашли палату, где были сделаны фото, переговорили с мамой нашего маленького пациента. Действительно, несколько палат нуждаются в косметическом ремонте. И его здесь начали в декабре. Завершить планируют во втором квартале 2023-го. Уже дал поручение ускорить ремонтные работы.
Что касается питания, то Айрат Рахматуллин «объяснил, что приготовлением пищи занимается сторонняя организация, но для контроля качества в лечебном учреждении создана бракеражная комиссия».
— Все мы понимаем, что больничные обеды отличаются от домашних. Но, в первую очередь, они должны соответствовать диете и лечению, — подчеркнул министр.
По словам министра, большинство родителей пациентов «относятся с пониманием пребыванием в стационаре».
Как сообщал Mkset, в последнее время работа системы здравоохранения вызывает множество жалоб со стороны местных жителей, а также критику главы региона. Ранее Хабиров поручил главе Минздрава работать в новогодние каникулы, инспектируя подведомственные учреждения.