Куда сходить в Уфе 6 января 2023 года

Сегодня, 6 января, в парке культуры и отдыха «Демский» пройдет концерт «Зимушка зима». Начало в 12.00.

Несколько спортивных событий пройдет в парке «Баланово». Так, в 12 часов ожидаются очередные этапы хоккейного турнира всероссийских соревнований «Золотая шайба», в 16 часов состоится костюмированный забег Дедов Морозов, в 17 часов — соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня».