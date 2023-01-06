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Куда сходить в Уфе 6 января 2023 года

Сегодня, 06:01
Фото: 1MI
Рассказываем, какие развлекательные мероприятия запланированы в пятницу в Уфе.

Сегодня, 6 января, в парке культуры и отдыха «Демский» пройдет концерт «Зимушка зима». Начало в 12.00.

Несколько спортивных событий пройдет в парке «Баланово». Так, в 12 часов ожидаются очередные этапы хоккейного турнира всероссийских соревнований «Золотая шайба», в 16 часов состоится костюмированный забег Дедов Морозов, в 17 часов — соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня».

Отметим также, что в ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Уфы пройдут праздничные богослужения Рождества Христова.

#Андрей Королев#Башкортостан#Новости#Общество#Всегда актуально
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