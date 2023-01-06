Гибель детей и пожар в «Меркурии»: вспоминаем самые громкие ЧП в Башкирии в 2022 году

Год начался с авиапроисшествия — 6 января в Благовещенском районе Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет. На борту воздушного судна были три человека. Выжил только пилот, оба пассажира погибли от травм — один умер на месте, второй скончался по дороге в больницу. Выяснилось, что «Eurocopter AS350» летел по маршруту Уфа — Павловка. Причиной инцидента могла стать плохая погода.
В числе погибших был известный юрист Андрей Олейник, избранный председателем Попечительского совета «Ассоциации юристов России» в Башкирии. Ранее разбившийся вертолет принадлежал депутату Госдумы от Саратовской области Олегу Грищенко, умершему в 2017 году.
В мае произошел провал на улице Лесной проезд в Уфе. Случилось это ночью, так что никто не пострадал, но схему движения транспорта пришлось изменить.
Выяснилось, что провал был связан со строительством Восточного выезда из Уфы. Однако власти поспешили успокоить горожан, что грунт просел в южной подземной штольне, которую использовали как транспортную. Самому масштабному объекту ничто не угрожает.
Другой провал случился несколькими днями позднее на улице Гафури в Уфе, рядом с перинатальном центром.
В понедельник, 18 июля, на объездной дороге в селе Бакалы погибли четыре девушки. Самой младшей было 16 лет, остальным — 18 и 19 лет. Подружки возвращались домой из кафе около пяти часов утра. В это время местный житель — 23-летний Марс Гузаяров сел за руль своей Audi A5 и поехал к друзьям. Он был пьян и, как потом установили следователи, превысил скорость. Машина вылетела на «встречку» и обочину, по которой шли девушки.
В декабре состоялся суд — виновнику ДТП назначили 13 лет лишения свободы.
Одним из таких происшествий, которые потрясли жителей Башкирии, стала авария на трассе в Благоварском районе. 25 июля «Ford Transit» вез пассажиров по маршруту Языково — Уфа. Микроавтобус был полностью заполнен. Около 11:00 на 1413 км автодороги Е-30 он врезался в стоящий «Камаз» — грузовик «прикрывал» дорожных рабочих, которые трудились на этом участке. В результате погибли шесть пассажиров, 17 получили травмы.
Как подобное могло случиться на участке с хорошим полотном, летом, днем, при хорошей видимости, осталось загадкой. Ситуацию прояснили местные жители, рассказавшие в соцсетях, что водители часто отвлекались на телефоны в дороге.
После этого в республике прошла целая кампания — проверили, как водители соблюдают правила дорожного движения.
В последний день июля жителей республики шокировала трагедия, произошедшая в детском лагере «Юлдаш» в Баймаке. Там на 15-летнего подростка упала металлическая конструкция. Ребенок получил тяжелейшую травму.
Было возбуждено уголовное дело, в произошедшем обвинили директора лагеря. Эксперты пришли к выводу, что конструкция была закреплена с грубыми нарушениями, не установлена на фундамент, а лишь углублена в землю на 10 см вместо положенных 40 см.
Это не единственное, но наиболее серьезное ЧП из всех случившихся в лагерях республики летом. Так, в июле в двух лагерях (в Салавате и Стерлитамакском районе) дети заразились мышиной лихорадкой, а в августе произошла вспышка коронавирусной инфекции в лагере в Гафурийском районе.
Вечером 9 сентября в Уфе, в торговом центре «Меркурий» произошел серьезный пожар. При инциденте никто не пострадал, однако пламя распространилось на достаточно большой площади. Справиться с открытым горением удалось только к утру. При ликвидации происшествия использовали пожарно-спасательный вертолёт.
Позднее выяснилось, что причиной инцидента мог стать поджог.
18 ноября в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе произошел пожар, в котором погибли семь членов многодетной семьи. В доме спали двое взрослых и семь детей — трое родных и четверо приемных. Отец успел спасти только двоих младших. В огне погибли пять детей, их мать и глава семьи, до последнего надеявшийся вынести из дома своих родных.
Отец посмертно награжден за проявленное мужество. Спасенных им детей будет опекать старшая сестра.
По предварительным данным, причиной несчастья стала неисправная электропроводка.
За год произошло сразу несколько инцидентов, связанных с отравлением угарным газом. В Уфе в ночь на 11 мая 10-летний мальчик отравился угарным газом во время купания в ванне, его госпитализировали.
23 ноября в городе Октябрьском с признаками резкого отравления неизвестным веществом к медика обратилась семья с тремя детьми. Один ребенок умер в больнице. 11 декабря аналогичный случай, в этом же городе, произошел с семьей из четырех человек.
22 декабря — уже в Уфе — угарным газом отправились трое взрослых и двое детей.
Такие происшествия случаются из-за неисправности газового оборудования и вентиляции. Депутаты Госсобрания Башкирии ранее предложили включить в программу капремонта обслуживание вентканалов и систем дымоходов в многоквартирных домах. По их мнению, это позволит избежать повторения трагедий.
Трагедия произошла сегодня поздним вечером на 1470 километре трассы М5 «Урал».
6 декабря произошло серьезное ДТП на трассе М-5. Там сотрудник подрядной организации, выполнявшей реконструкцию участка автодороги, забыл опустить кузов грузовика. В результате большегруз столкнулся со строящимся надземным переходом, произошло обрушение конструкции. Сам водитель погиб на месте. Проезд на этом участке был полностью перекрыт.
26 декабря в селе Дуван-Мечетлино В Мечетлинском районе родственники обнаружили мертвой 17-летнюю девушку. Тело нашли рядом с домой, где жила ее семья. Следователи пока проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней.
Еще одну девочку 15 лет нашли мертвой в подъезде, у двери ее квартиры. Следователи не обнаружили у нее телесных повреждений, причина смерти устанавливается.