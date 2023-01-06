Гибель детей и пожар в «Меркурии»: вспоминаем самые громкие ЧП в Башкирии в 2022 году

В понедельник, 18 июля, на объездной дороге в селе Бакалы погибли четыре девушки. Самой младшей было 16 лет, остальным — 18 и 19 лет. Подружки возвращались домой из кафе около пяти часов утра. В это время местный житель — 23-летний Марс Гузаяров сел за руль своей Audi A5 и поехал к друзьям. Он был пьян и, как потом установили следователи, превысил скорость. Машина вылетела на «встречку» и обочину, по которой шли девушки.