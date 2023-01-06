Андрей Назаров: в Уфе продолжаются работы в рамках создания межвузовского кампуса

По словам Андрея Назарова, уже отремонтированы инженерные коммуникации, готовы новые системы отопления, вентиляции, дымоудаления.
- Все покрасили, возвели новые стены, заменили фасады и противопожарные двери. В этом году рабочие усилят кровлю здания и укрепят фундамент, - отметил Андрей Назаров.
Премьер-министр напомнил, что межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра возведут по концессии. Как уточняет РБК, для реализации проекта АО «Региональный фонд» и АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» учредили ООО «Кампус», организация выступила с частной концессионной инициативой по строительству объекта. В феврале объем инвестиций в проект оценивался в 18 млрд руб., сейчас, согласно публикации в телеграм-канале Андрея Назарова, объем инвестиций в проект составляет 26,8 млрд рублей, на строительство объекта будет направлено 25 млрд рублей.
Также отмечается, что создание кампуса будет проходить в два этапа - на первом пройдет реконструкция «IQ — парка». Общая площадь кампуса составит более 146 тысяч квадратных метров.
Андрей Назаров поручил проработать функциональное наполнение Межвузовского студенческого кампуса в Уфе, после чего он будет представлен концессионеру.