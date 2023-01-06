Андрей Назаров: в Уфе продолжаются работы в рамках создания межвузовского кампуса

Премьер-министр напомнил, что межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра возведут по концессии. Как уточняет РБК, для реализации проекта АО «Региональный фонд» и АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» учредили ООО «Кампус», организация выступила с частной концессионной инициативой по строительству объекта. В феврале объем инвестиций в проект оценивался в 18 млрд руб., сейчас, согласно публикации в телеграм-канале Андрея Назарова, объем инвестиций в проект составляет 26,8 млрд рублей, на строительство объекта будет направлено 25 млрд рублей.