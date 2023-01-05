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В тюрьме условия лучше: Радию Хабирову показали детскую больницу

Сегодня, 06:39

Жительницы Уфы пожаловались Радию Хабирову на условия в детской больнице

Претензии появились на странице главы региона в соцсети.

Женщинам не понравились условия в детском отделении городской больницы № 22 в Уфе.

«Это что вообще за условия для детей? Вы бы своим позволили тут даже постоять? Или совсем разворовали все деньги, а на ремонт нет? Постельное белье дырявое, стены ободранные, в тюрьме, наверно, условия лучше!», — возмутилась Анастасия Х.

Впечатлениями от стационара поделилась еще одна уфимка. Она заметила, что больничную еду «даже свиньи есть не будут, издеваются вообще, постельного белья нет, всё рваное, подушки никакие, на них спать невозможно, помойка давно плачет по ним».

Женщина также написала, что обои в палатах падают на детей, а на втором этаже отделения нет микроволновки и чайника, в результате мамам приходится идти разогревать еду на другой этаж, «таская с собой температурящего ребенка».

В Минздраве на претензии женщин ответили, что ремонт в отделении, о котором идет речь, начали в декабре 2022 года, некоторые палаты уже частично привели в порядок. Работы продолжат в первом полугодии наступившего 2023 года.

«Мягкий инвентарь приобретают ежегодно, но происходит его сильный износ из-за того, что на 50 койках последнее время находится до 90 детей и вместе с ними 50 мам (в связи с обострением вирусных заболеваний). При необходимости его заменяют», — заверили в ведомстве.

Как сообщал Mkset, в последнее время работа системы здравоохранения вызывает множество жалоб со стороны местных жителей, а также критику главы региона. Ранее Хабиров поручил главе Минздрава работать в новогодние каникулы, инспектируя подведомственные учреждения.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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