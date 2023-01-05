В тюрьме условия лучше: Радию Хабирову показали детскую больницу

«Мягкий инвентарь приобретают ежегодно, но происходит его сильный износ из-за того, что на 50 койках последнее время находится до 90 детей и вместе с ними 50 мам (в связи с обострением вирусных заболеваний). При необходимости его заменяют», — заверили в ведомстве.