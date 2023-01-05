В экстренно севшем в Уфе «боинге» работают следователи

На борту воздушного судна обнаружили подозрительный предмет, сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа». Экипаж принял решение произвести экстренную посадку на запасной аэродром.
«Посадка в аэропорту „Уфа“ совершена в 18:34 по местному времени с учетом установленных требований, все службы аэропорта отработали штатно», — прокомментировали в уфимской воздушной гавани.
В самолете находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиров высадили в «стерильную» зону аэропорта.
В настоящий момент на борту воздушного судна работают сотрудники правоохранительных органов.