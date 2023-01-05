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В экстренно севшем в Уфе «боинге» работают следователи

Сегодня, 14:18

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Уфе

Летевший из Москвы в Челябинск Boeing 737авиакомпании «Победа» сел в Уфе.

На борту воздушного судна обнаружили подозрительный предмет, сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа». Экипаж принял решение произвести экстренную посадку на запасной аэродром.

«Посадка в аэропорту „Уфа“ совершена в 18:34 по местному времени с учетом установленных требований, все службы аэропорта отработали штатно», — прокомментировали в уфимской воздушной гавани.

В самолете находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиров высадили в «стерильную» зону аэропорта.

В настоящий момент на борту воздушного судна работают сотрудники правоохранительных органов.

#Наталья Балыкова#Происшествия#2
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