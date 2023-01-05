В Башкирии решили поддержать семейные предприятия

Госсобрание Башкирии планирует рассмотреть законопроект о развитии семейных компаний. Документ начали рассматривать еще в конце 2022 года, но пока не приняли в окончательном чтении. Он «призван стимулировать развитие на территории нашей республики семейного бизнеса как особого сегмента малого и среднего предпринимательства со своей спецификой», прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.
После того, как такие предприятия получат свой отдельный статус, для них можно будет предусмотреть специальные льготы. Это в свою очередь поможет им развиваться.
По данным Толкачева, фактически таких фирм в республике много. По его мнению, родственные связи, на которых основаны почти все крупные компании, начинается с семейных предприятий. Но иногда родственные связи становятся препятствием для роста таких производств.
«Хотелось бы помочь им стать более устойчивыми, иметь долгосрочные перспективы», — подчеркнул спикер Госсобрания.
Особый статус смогут получить компании, в которых членам семьи принадлежит не менее 50% уставного капитала, при этом один из родственников должен руководить фирмой.