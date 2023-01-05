В Башкирии решили поддержать семейные предприятия

Госсобрание Башкирии планирует рассмотреть законопроект о развитии семейных компаний. Документ начали рассматривать еще в конце 2022 года, но пока не приняли в окончательном чтении. Он «призван стимулировать развитие на территории нашей республики семейного бизнеса как особого сегмента малого и среднего предпринимательства со своей спецификой», прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.