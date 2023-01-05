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Posted 5 января 2023, 05:16

Published 5 января 2023, 05:16

Modified 5 января 2023, 05:18

Updated 5 января 2023, 05:18

Покатался с горки: жителя Башкирии задержали за погром резиденции Деда Мороза

5 января 2023, 05:16

В Башкирии раскрыли дело о погроме резиденции Деда Мороза

Хулигана помогла найти служебная собака.

Об инциденте, произошедшем в Стерлитамаке на улице Радищева, стало известно еще 3 января утром, сообщила пресс-служба МВД по республике. Прибывшие на место происшествия полицейские по записи камеры видеонаблюдения выяснили, кем мог быть предполагаемый нарушитель. Камеры запечатлели, как мужчина скатывается с горки верхов на оторванной вывески резиденции сказочного деда.

Задержать хулигана помогла служебная собака Эли. Она сразу взяла след у юрты Деде Мороза, привела полицейских к одному из ближайших домов, а затем — и к двери квартиры подозреваемого в вандализме. Там полицейских встретил нетрезвый 43-летний мужчина. Выяснилось, что оторванную вывеску он унес с собой — плакат лежал в одной из комнат. Сам нарушитель рассказал, что просто хотел покататься с горки.

Мужчину арестовали на трое суток, ему вменяют мелкое хулиганство и употребление алкоголя в местах, где это запрещено. Полицейские устанавливают сумму причиненного им ущерба. Если она окажется достаточно большой, мужчину, возможно, привлекут к ответственности уже по уголовной статье. Известно, что ранее у местного жителя уже были проблемы с законом: его привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборото наркотиков.

 

#Наталья Балыкова#Происшествия
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