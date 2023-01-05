Похабное отношение: в Башкирии жена мобилизованного заявила об отсутствии помощи

В администрации Стерлитамакского района, где живет Лилия В., в помощи семье отказывают или обещают помочь, но ничего не делают. Между тем она с двумя маленькими детьмя живет в частном доме. После снегопада ей и шестилетнему сыну пришлось расчищать двор самим. По словам Лилии, в администрации на ее просьбу заявили, что сельсовет занимается только дорогами.
«Осадки выпадают обильно, я женщина, дети у меня маленькие, я физически не в силах вычистить весь снег. На мою просьбу к администрации сельского совета Куганакского поселения пригнать трактор, глава ответила, цитирую: "Добрый ночи Лилия Салаватовна. В пределах своих полномочий сельсовет очищает дороги сельского поселения. Придомовые территории жители должны чистить самостоятельно"», — написала она.
Второй проблемой стали дрова, которые муж не успел заготовить до получения повестки.
«Евгений Геннадьевич [Волков] (глава администрации Стерлитамакского района) приезжал с гуманитарным грузом в Пензу, мой муж попросил его обеспечить нас дровами, заявление в сельском совете я написала, и абсолютно ничего. В личку Евгению Геннадьевичу писала, не отвечает, подошла на личный приём на ёлке для детей [участников] СВО, сказал разберёмся, но когда? Детям 11 января в школу и садик, а топить баню нечем, как мыться?» — спрашивает Лилия.
Она также отметила, что просила перенести мусорные контейнеры, установленные возле их забора, так как в жару «гниль и вонь с этой свалки тянется по всему нашему огороду и проникает в окно на кухне». О том же просил Евгения Волкова и сам мобилизованный, но вопрос не решился.
«Мой муж Юра не раздумывая взял повестку, собрался и пошёл защищать свою семью, семью соседа, семью главы нашего сельского совета, семью Евгения Геннадьевича, нашу Родину, так почему к его семье такое похабное отношение?», — спрашивает Лилия В.
Она также попросила лично главу региона решить эти проблемы.
Нужно отметить, что после комментария на странице Радия Хабирова в соцсети в администрации пообещали отправить волонтеров на расчистку снега. Однако к тому моменту женщина и ее сын уже почистили двор. Лилия попросила лишь сообщить, куда обращаться за решением возникающих проблем.