Похабное отношение: в Башкирии жена мобилизованного заявила об отсутствии помощи

В администрации Стерлитамакского района, где живет Лилия В., в помощи семье отказывают или обещают помочь, но ничего не делают. Между тем она с двумя маленькими детьмя живет в частном доме. После снегопада ей и шестилетнему сыну пришлось расчищать двор самим. По словам Лилии, в администрации на ее просьбу заявили, что сельсовет занимается только дорогами.