Перекрытые улицы и полуночный трамвай: как Уфа будет праздновать Рождество

Рождество Христово отмечается 7 января. В ночь с 6 на 7 января в уфимских храмах пройдут праздничные богослужения.
Увидеть службу можно будет онлайн — для этого будет организована трансляция из уфимского Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Начнется она в 22:50 в пятницу, 6 января.
Кроме того, верующие смогут посетить храмы. Рождественские службы пройдут в 19 храмах Уфы. Публикуем полный их список.
Богородско-Уфимский храм — ул. Ферина, 15 (с 23:00 до 3:00).
Свято-Никольский храм — ул. Касимовская, 3 (с 23:00 до 3:00).
Храм в честь Максимовской иконы Божией Матери — ул. Ашкадарская, 1 (с 23:00 до 3:00).
Собор Рождества Богородицы — ул. Кирова, 102 (с 23:00 до 2:00 и с 7:00 до 11:00).
Спасский храм — ул. Октябрьской революции, 37а (с 22:00 до 2:00)
Свято-Сергиевский кафедральный собор — ул. Бехтерева, 2 (с 23:30 до 2:00 и с 7:00 до 11:00).
Покровский храм — ул. Мингажева, 4 (с 23:00 до 2:30 и с 7:00 до 11:00).
Крестовоздвиженский храм — ул. Лесопильная, 2 (с 22:00 до 1:00 и с 9:30 до 11:00).
Храм великомученика Георгия Победоносца - ул. Летчиков, 1 (с 23:00 до 1:00 и с 8:00 до 11:00).
Петро-Павловский храм — ул. Парковая, 11а (с 23:00 до 2:00).
Храм Блаженной Матроны Московской — ул. Б. Бикбая, 32а (с 23:00 до 2:00 и с 9:00 до 11:00).
Богородице-Смоленский храм — ул. Тимашевская, 128 (с 23:00 до 1:00).
Свято-Пантелеимоновский храм — ул. Архитектурная, (с 24:00 до 2:00 и с 6:30 до 10:00).
Пророко-Илиинский храм — ул. Кемеровская, 89а (с 23:00 до 3:00).
Приход храма св. Симеона Верхотурского — ул. Белякова, 25а (с 21:00 до 2:00 и с 9:00 до 11:00).
Часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» — сквер им. 50-летия Победы (с 23:00 до 1:00 и с 9:00 до 11:00).
Приход Никольской вокзальной церкви — ул. Вокзальная, 39а (с 24:00 до 3:00).
Во время торжественных богослужений перекроют проезд по ряду улиц. Ограничения будут краткосрочными на следующих участках:
ул. Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина);
ул. Бехтерева (от Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева);
Местный проезд вдоль дома № 32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;
ул. Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова);
ул. Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.
Запрет на движение автомобилей на этих улицах вводится с 19:00 6 января до 08:00 часов 7 января.
Для удобства верующих в рождественскую ночь продлят время движения трамваев. Так, с конечных остановок «Госцирк» и «улица Пушкина» трамваи, следующие по маршрутам № 16 и № 18, отправятся в 22:30. С конечной остановки «Санаторий «Зеленая роща» — в 00:30.