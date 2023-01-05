Куда сходить в Уфе 5 января 2023 года

В четверг, 5 января, в парке имени Мажита Гафури пройдут соревнования по фигурному катанию и конькобежному спорту. В рамках мероприятия также проведут мастер-класс по фигурному катанию и старты на коньках на различные дистанции. Начало — в 15:00.