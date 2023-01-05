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Куда сходить в Уфе 5 января 2023 года

Сегодня, 07:43
Расписание развлекательных мероприятий на четверг.

В четверг, 5 января, в парке имени Мажита Гафури пройдут соревнования по фигурному катанию и конькобежному спорту. В рамках мероприятия также проведут мастер-класс по фигурному катанию  и старты на коньках на различные дистанции. Начало — в 15:00.

На Набережной реки Белой продолжает работать резиденция Деда Мороза. Сегодняшняя игровая программа посвящена Дню птиц. Резиденция будет открыта ежедневно с 15:00 до 21:00. Вход бесплатный.

В парке культуры и отдыха «Демский» пройдет концерт «Новый год шагает по стране». Начало — в 17:00.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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