Горожане и гости Уфы рассказали о травмах, полученных в самых неожиданных местах

При этом обстоятельства получения травм — более чем странные. Так, уфимка Юлия К. Рассказала, что упала... на входе в помещение приемного покоя городской больницы №22. Девушка приехала туда в четверг, 5 января, на «скорой» с годовалым ребенком на руках — и так, вместе с малышом «просто рухнула».
«Получила сильные ушибы! Если не могут сдолбить этот лед, то хотя бы посыпали бы песком! Там можно просто убиться! Что за безобразие вообще, это же медицинское учреждение!» - возмутилась пострадавшая.
Она также заметила, что и в целом с доступностью медицинской помощи в Уфе не очень хорошо.
«То скорая едет около четырех часов к ребенку с температурой 40, то вообще отменяют по своему желанию заявки и не приезжают, так еще нужно приехать в приемный покой и переломать все что можно себе! Буду жаловаться!» - пригрозила она.
Анастасия Н. упала на набережной после посещения резиденции Деда Мороза.
«Приехали 3 января из Октябрьского погулять в Уфу. Посетили резиденцию Деда Мороза. Плитка на набережной очень скользкая. На мне была обувь с хорошим протектором. И это не помогло. Упала. Сложный перелом голеностопа в трех местах. Теперь лечиться и восстанавливаться долго», - рассказала она.
Замдиректора Управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений Раиль Ибрагимов ответил, что очистка тротуаров и беговой дорожки на набережной проводится ежедневно, они обрабатываются противогололедным материалом. Однако пострадавшая отметила, что делается это «недостаточно хорошо, раз после прогулки по набережной мою ногу с тройным переломом будут оперировать». Она добавила, что обслуживающая организация должна нести ответственность за травму — хотя бы оплатить назначенные врачом дорогие лекарства.
Mkset рассказывал ранее о том, как действовать в случае получения травмы.