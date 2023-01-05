Горожане и гости Уфы рассказали о травмах, полученных в самых неожиданных местах

Замдиректора Управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений Раиль Ибрагимов ответил, что очистка тротуаров и беговой дорожки на набережной проводится ежедневно, они обрабатываются противогололедным материалом. Однако пострадавшая отметила, что делается это «недостаточно хорошо, раз после прогулки по набережной мою ногу с тройным переломом будут оперировать». Она добавила, что обслуживающая организация должна нести ответственность за травму — хотя бы оплатить назначенные врачом дорогие лекарства.