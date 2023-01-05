Это нормально! Психотерапевт из Уфы утешил тех, кто не успел «всё» до Нового года

Если вы чего-то не успели сделать в прошлом году, если ваши планы изменились и не реализовались, если что-то пошло не по вашему сценарию и Новый год пока что принес только досаду и самобичевание, то этот материал — для вас. В нем врач-психотерапевт уфимского центра психологической помощи «Mental Help» Ринат Сиразетдинов рассказал о том, как целеполаганием не ввергнуть себя в сплин и получить удовольствие от каникул и Нового года, даже если «чуда» не произошло.
ИД (Ирина Деревянчук, корреспондент Mkset) — Ринат, мы готовимся к Новому году целый месяц, а то и больше. Складывается впечатление, что у нас существует культ Нового года, возможно, специалисты могут объяснить с профессиональной точки зрения это как «когнитивное искажение», которое заключается в том, чтобы весь декабрь жить в невероятном напряжении, а потом «снимать стресс» и отдыхать как в последний раз, а если чего-то не вышло, то можно и вовсе впасть в депрессию или похожее состояние.
РС (Ринат Сиразетдинов, психотерапевт) — Не могу дать конкретный научный «медицинский» ответ, но могу гипотетически размышлять о том, что подобные состояния наверняка свойственны не только нашим согражданам, но и многим людям в мире. В это волшебное время хочется поставить себе цели на будущий год и здесь кроется первая и основополагающая проблема. Как человек ставит цели, насколько они конкретны, оценивает ли человек, насколько они достижимы, какие сроки он для себя устанавливает, знает ли он, для чего их ставит, куда они его приведут и главное — зачем ему это делать.
Приведу пример: цель — заняться спортом, и я скажу, что это плохая цель, потому что в ней слишком много вопросов. Каким спортом? Что вам для этого нужно? Где? Когда? Сколько раз в неделю? В какие дни недели? Сколько часов в день? Чем больше вопросов по поводу целей, тем меньше реальности воплотить ее в жизнь.
Теперь давайте посмотрим с принципиально другой точки. Цель — заняться футболом, 2-3 раза в неделю, желательно в четверг и воскресенье, в спортзале рядом с домом, от 60 до 90 минут, время с 19:00 до 23:00, для того чтобы быть здоровым, выносливым и спортивным.
Вот у такой цели гораздо больше шансов случиться с вами в Новом году. Вы уже знаете, где, сколько, когда. Это называется установить цели по smart. То есть «по уму». Можно еще поделиться своими целями с родными и близкими - как показывают исследования, это увеличивает шанс их выполнения, учитывая социальные обязательства.
ИД — Что же делать в случае, если даже «по уму» поставленную цель не получается реализовать?
РС — Вы правы, многие не умеют принимать поражения - и как результат если что-то идет не так, как мы запланировали, мы расстраиваемся и не умеем проживать эти эмоции, а вместо этого зачастую прибегаем к кратковременным средствам избавления от грусти (алкоголь, еда, сон, игры, социальные сети, кино, сериалы и так далее). Это помогает в моменте, но, к сожалению, не работает в долгосрочной перспективе, а только приводит к дополнительным проблемам.
К тому же мы любим себя критиковать, а точнее прислушиваться к нашему внутреннему критику, которого хлебом не корми, дай нас поругать и оскорбить. Здесь было бы здорово научиться самосостраданию и умению проявлять к себе доброту, даже когда все валится из рук. Стать для себя не критикующим и ругающим другом, а заботливым и внимательным.
ИД — Существуют ли способы победить этого критика внутри и прекратить самобичевание? Какие слова помогут человеку понять, что даже до основания рухнувшие планы - это еще совсем не конец, а новое начало, ведь, как говорится, "самая темная ночь - перед рассветом"?
РС — Конечно! Спешу напомнить читателям о том, что Новый год, вечер пятницы, первый день отпуска или последний - это по-прежнему ваш день и он принадлежит вам, здесь и сейчас вы можете отнестись к себе с добротой, проявить свои лучшие качества и проявить теплоту и заботу к окружающему миру.
— Если вдруг замечаете, что ваш мозг вас ругает за невыполнение обязательств, за долги, которые вы не успели доделать на работе, за незаконченный ремонт или не достигнутый результат, поблагодарите его за это, скажите своему мозгу "спасибо", что он так беспокоится о вас. Напомните себе, что завтра будет точно такой же день, где будет также 24 часа и у вас еще впереди будет много таких дней и вы обязательно сможете сделать все, что запланировали, пускай это будет и не в Новый год, а в любой другой день, который ничем не отличается от сегодняшнего. Будьте здесь и сейчас, и постарайтесь меньше застревать в прошлом и убегать в будущее, — рекомендует психотерапевт Ринат Сиразетдинов.