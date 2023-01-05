Это нормально! Психотерапевт из Уфы утешил тех, кто не успел «всё» до Нового года

РС (Ринат Сиразетдинов, психотерапевт) — Не могу дать конкретный научный «медицинский» ответ, но могу гипотетически размышлять о том, что подобные состояния наверняка свойственны не только нашим согражданам, но и многим людям в мире. В это волшебное время хочется поставить себе цели на будущий год и здесь кроется первая и основополагающая проблема. Как человек ставит цели, насколько они конкретны, оценивает ли человек, насколько они достижимы, какие сроки он для себя устанавливает, знает ли он, для чего их ставит, куда они его приведут и главное — зачем ему это делать.