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За первые три дня Нового года в Уфе выпало 65% от месячной нормы осадков

Сегодня, 12:31
Фото: 1MI
О том как ведется борьба с обилием снега в столице рассказали в мэрии Уфы.

В период с 1 до 3 января на Башкирию обрушились метели и снегопады, исключением не стала и Уфа, где новогодние праздники украсили новогодние сугробы. По данным мэрии всего три дня Нового года на Уфу «нападало» 65% месячной нормы осадков и на борьбу со стихией брошены силы коммунальных служб.

Сегодня же, 4 января, когда снегопад сделал небольшую передышку, в расчистке улично-дорожной сети столицы республики задействовано было 322 единицы техники и 327 дорожных работников. За прошедшие сутки вывезено 24 892 кубометров снега.

Кипит работа коммунальщиков по сообщению мэрии также во дворах и на междворовых проездах. Там сегодня работает 124 единицы снегоуборочной техники, 610 дворников и 445 привлеченных работников иных специальностей УЖХ Уфы. Известно и о том, что от частных УК и ТСЖ на уборке придомовых территорий задействовано 322 дворника и 59 единиц техники.

Работают коммунальщики и на крышах, от обильного снега расчищают кровли многоквартирных домов, а также козырьки балконов. «На высоте» работают 55 бригад специалистов-кровельщиков, а помогают им два автоподъемника.

 

В одном из ЖК Уфы пьяный водитель трактора вместо чистки снега мял машины
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#Ирина Деревянчук#Город
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