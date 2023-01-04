За первые три дня Нового года в Уфе выпало 65% от месячной нормы осадков

В период с 1 до 3 января на Башкирию обрушились метели и снегопады, исключением не стала и Уфа, где новогодние праздники украсили новогодние сугробы. По данным мэрии всего три дня Нового года на Уфу «нападало» 65% месячной нормы осадков и на борьбу со стихией брошены силы коммунальных служб.