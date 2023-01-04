За первые три дня Нового года в Уфе выпало 65% от месячной нормы осадков

В период с 1 до 3 января на Башкирию обрушились метели и снегопады, исключением не стала и Уфа, где новогодние праздники украсили новогодние сугробы. По данным мэрии всего три дня Нового года на Уфу «нападало» 65% месячной нормы осадков и на борьбу со стихией брошены силы коммунальных служб.
Сегодня же, 4 января, когда снегопад сделал небольшую передышку, в расчистке улично-дорожной сети столицы республики задействовано было 322 единицы техники и 327 дорожных работников. За прошедшие сутки вывезено 24 892 кубометров снега.
Кипит работа коммунальщиков по сообщению мэрии также во дворах и на междворовых проездах. Там сегодня работает 124 единицы снегоуборочной техники, 610 дворников и 445 привлеченных работников иных специальностей УЖХ Уфы. Известно и о том, что от частных УК и ТСЖ на уборке придомовых территорий задействовано 322 дворника и 59 единиц техники.
Работают коммунальщики и на крышах, от обильного снега расчищают кровли многоквартирных домов, а также козырьки балконов. «На высоте» работают 55 бригад специалистов-кровельщиков, а помогают им два автоподъемника.