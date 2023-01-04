Военком Башкирии прокомментировал заявление жён мобилизованных о переводе их мужей

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич дал свои комментарии по поводу появившихся вчера в социальных сетях жалоб от жен и родственниц призванных в рамках частичной мобилизации резервистов. Подробно о жалобах женщин Mkset рассказывал здесь. Коротко их суть заключается в том, что их родственников готовили как артиллеристов, но неожиданно перевели в пехоту.
Сегодня комментарий по ситуации был опубликован и комментарий от имени военкома Башкирии Михаила Блажевича, информацию от него опубликовала руководящая Центром управления республикой Елена Прочаковская.
– Решение о любых действиях принимает Министерство обороны РФ. Мобилизованные находятся в зоне проведения специальной военной операции, и обстановка там меняется ежечасно. Командующие различных уровней принимают порой нелегкие, но справедливые решения. Это необходимо для победы – сообщила чиновница со ссылкой на военкома.
Дополнительно прозвучали и уточнения о том, что все мобилизованные граждане прошли базовый курс общевойсковой военной подготовки и способны выполнять поставленные задачи в составе различных подразделений.