Военком Башкирии прокомментировал заявление жён мобилизованных о переводе их мужей

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич дал свои комментарии по поводу появившихся вчера в социальных сетях жалоб от жен и родственниц призванных в рамках частичной мобилизации резервистов. Подробно о жалобах женщин Mkset рассказывал здесь. Коротко их суть заключается в том, что их родственников готовили как артиллеристов, но неожиданно перевели в пехоту.