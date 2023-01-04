В Уфе два исторических дома Воскресенских и Душиных выставят на торги за 1 рубль

Еще в апреле 2021 года стало известно о том, что проект сохранения объекта культурного наследия «Особняк Воскресенских» получила сибайская компания «Архтамга», снизив стоимость более чем в пять раз и оценил проект в сумму около 330 тысяч рублей. В том же месяце в Уфе выбрали подрядчика для создания проекта реставрации усадьбы Душиных. В этом случае стоимость также существенно снизилась, с двух миллионов рублей до 941 тысяч рублей, предложенных победителем компанией «Артель» из Уфы.