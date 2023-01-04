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В Уфе два исторических дома Воскресенских и Душиных выставят на торги за 1 рубль

Сегодня, 08:00
Фото: wikimapia.org
Оба объекта находятся историческом центре Уфы и имеют эскизные проекты по их сохранению.

Известны планы администрации Уфы по организации торгов, в ходе которых планируется реализовать два объекта культурного наследия. «Дом Душиных» по адресу улица Коммунистическая, 63а и «Усадьба Воскресенских» по адресу улица Достоевского, 54/1. Их выяснил РБК-Уфа, изданию в мэрии сообщили, что оба лота будут выставлены на аукцион по начальной цене в 1 рубль.

Еще в апреле 2021 года стало известно о том, что проект сохранения объекта культурного наследия «Особняк Воскресенских» получила сибайская компания «Архтамга», снизив стоимость более чем в пять раз и оценил проект в сумму около 330 тысяч рублей. В том же месяце в Уфе выбрали подрядчика для создания проекта реставрации усадьбы Душиных. В этом случае стоимость также существенно снизилась, с двух миллионов рублей до 941 тысяч рублей, предложенных победителем компанией «Артель» из Уфы.

РБК-Уфа передает сообщение мэрии Уфы о том, что эскизные проекты по сохранению вышеукказанных объектов уже готовы, прошли государственную историко-культурную экспертизу и согласование с Башкультнаследием.

#Город#Ирина Деревянчук
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