В одном из ЖК Уфы пьяный водитель трактора вместо чистки снега мял машины

Все действо с водителем трактора попало на видео, которая засняла очевидица, она и сделала предположение о том, что мужчина нетрезв. Изданию автор видео пояснила, что происходили странности с коммунальной техникой 2 января на улице Даяна Мурзина около дома № 13, относящегося к жилому комплексу «Цветы Башкирии». Посетовала женщина и на то, что совсем рядом с местом происшествия расположена горка, где катаются дети.