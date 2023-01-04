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В одном из ЖК Уфы пьяный водитель трактора вместо чистки снега мял машины

Сегодня, 11:33
скриншот видео UFA1.RU
Очевидцы засняли на видео как нетрезвого мужчину силой вытаскивают из трактора, уже успевшего повредить автомобили во дворе.

В распоряжении издания UFA1 появилось любопытное видео на котором синий трактор едет не по полям, как в детской песне, а по ЖК «Цветы Башкирии», при этом снося все на своем пути. Мужчина за рулем трактора выглядит мертвецки пьяным и уже успел нанести повреждения припаркованной рядом газели, а также помять припаркованную поблизости легковушку.

Все действо с водителем трактора попало на видео, которая засняла очевидица, она и сделала предположение о том, что мужчина нетрезв. Изданию автор видео пояснила, что происходили странности с коммунальной техникой 2 января на улице Даяна Мурзина около дома № 13, относящегося к жилому комплексу «Цветы Башкирии». Посетовала женщина и на то, что совсем рядом с местом происшествия расположена горка, где катаются дети.

Любопытным фактом является и то, что по адресу который указала горожанка располагается офис «управляшки» которая обслуживает данный микрорайон. Однако у издания разузнать в организации подробности инцидента не вышло, журналистам лишь пояснили, что «какой-то трактор аварию сделал» и рекомендовали звонить за уточнениями уже после новогодних каникул.

 

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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