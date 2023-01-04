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В МЧС по Башкирии предупредили о гололеде в южных районах 4 января

Сегодня, 04:40
Фото: 1MI
В ведомстве напомнили водителям о том, как обезопасить себя на дороге.

С начала Нового 2023 года погода испытывает на прочность жителей Башкирии и особенные испытания достались автолюбителям, которые первые дня января утопали в снегу из-за сильных метелей и мирились с ограничениями, введенными на дорогах.

Сегодня, 4 января экстренные предупреждения от МЧС касаются южных районов Башкирии и предупреждают о сильном гололеде и напоминают, что главная особенность скользких дорог это увеличение тормозного пути и заносы на поворотах во время вождения.

Спасатели рекомендуют водителям строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также оставлять больше пространства между впереди идущим транспортом. Также среди рекомендаций избегание резких маневров.и заблаговременное притормаживание перед поворотом или маневром.

#Ирина Деревянчук#Общество
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