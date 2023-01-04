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В Башкирии сняли ограничения на трассе Уфа-Инзер-Белорецк для всех видов транспорта

Сегодня, 06:21
Фото: 1MI
Ограничение действовало всю ночь, но сейчас трасса вновь открыта.

Трасса Уфа-Инзер-Белорецк вновь открыта для всех видов транспорта после того как из-за сильного снегопада и метели на ней вводились ограничения для проезда грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси.

Как и было заявлено ранее, ограничения были сняты сегодня 4 января в 9 часов утра, однако снятие ограничения на проезд не значит, что ситуация на трассах не требует особого внимания водителей. Так в Минтрансе Башкирии напомнили о соблюдении правил дорожного движения, а также скоростного режима, соответствующего погодным условиям и напомнили номера телефонов по которым водители могут обратиться в случае непредвиденных ситуаций:

Единый телефон вызова экстренных служб — 112.
Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00

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#Ирина Деревянчук#Общество
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