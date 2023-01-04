В Башкирии сняли ограничения на трассе Уфа-Инзер-Белорецк для всех видов транспорта

Как и было заявлено ранее, ограничения были сняты сегодня 4 января в 9 часов утра, однако снятие ограничения на проезд не значит, что ситуация на трассах не требует особого внимания водителей. Так в Минтрансе Башкирии напомнили о соблюдении правил дорожного движения, а также скоростного режима, соответствующего погодным условиям и напомнили номера телефонов по которым водители могут обратиться в случае непредвиденных ситуаций: