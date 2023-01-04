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С введением статьи о дискредитации армии в Башкирии по ней оштрафовали 73 человека

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
Штрафы привлеченных к ответственности в общей сложности составили более 2 млн рублей.

Стало известно о том, сколько жителей Башкирии в 2022 году были привлечены к административной ответственности по новой статье Кодекса об административных правонарушениях о дискредитации ВС РФ. Появилась административная статья в марте минувшего года, и за это время в Башкирии по ней привлекли к ответственности 73 человека, передает РБК Уфа со ссылкой на данные предоставленные изданию Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Известно, что самая меньшая сумма штрафа по статье о дискредитации составила 3 тысячи рублей, максимальное наказание за дискредитацию составило 50 тысяч рублей штрафа, всего менее чем за год существования новой статьи штрафы административным нарушениям за нее составили более 2 миллионов рублей.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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