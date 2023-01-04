С введением статьи о дискредитации армии в Башкирии по ней оштрафовали 73 человека

Стало известно о том, сколько жителей Башкирии в 2022 году были привлечены к административной ответственности по новой статье Кодекса об административных правонарушениях о дискредитации ВС РФ. Появилась административная статья в марте минувшего года, и за это время в Башкирии по ней привлекли к ответственности 73 человека, передает РБК Уфа со ссылкой на данные предоставленные изданию Объединенной пресс-службе судов Башкирии.