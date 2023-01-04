Курултай Башкирии снова предложит Госдуме рассмотреть законопроект об отстреле собак

Законопроекты о бродячих собаках и об обращении с ними депутаты Курултая Башкирии внесли еще в ноябре минувшего года. Помимо обязательной маркировки и стерилизации одним из законопроектов предусматривалась и возможность регулировки численности безнадзорных животных путем их отстрела. Уточняется, что регулировать численность популяции бездомных собак предусматривалось только за пределами населенных пунктов.
4 января на сайте Курултая-Госсобрания Башкирии появился пресс-релиз, в котором сказано, что уже на грядущей весенней сессии в Государственной думе парламентарии смогут рассмотреть все три законопроекта от Башкирии. Отметим, что Госдума уже реагировала на инициативу депутатов из Башкирии относительно возможности отстреливать собак и реакция по большей части была негативная, федеральные парламентарии заявляли что у подобных инициатив «нет никаких перспектив».