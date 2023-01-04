Как изменится жизнь жителей Башкирии в 2023 году: календарь законов

С сентября 2023 года заработает основная часть масштабного закона о такси (ч. 1 ст. 36 закона). В салоне такси обяжут размещать номер записи в региональном реестре перевозчиков такси и пр. (п. 3 ч. 3 ст. 9 закона). Установят ряд запретов на допуск водителей к управлению такси. В частности, в рейс не выпустят того, у кого на день до перевозки есть более 3 неоплаченных штрафов за нарушения в области дорожного движения.