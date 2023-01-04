Как изменится жизнь жителей Башкирии в 2023 году: календарь законов

С 1 января 2023 года в силу вступает множество норм и решений, которые в дальнейшем так или иначе будут регулировать жизнь граждан России. Так, со следующего года в Башкирии установится новый МРОТ, начнет действовать универсальное детское пособие, ликвидация ПФР и другие важные события.
В 2023 году произойдет объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Регламентируется это отдельными положениями Федерального закона № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации», которые вступают в силу 1 января.
Так, преемником двух организаций станет Социальный Фонд России, который начнет свою работу непосредственно с 1 января 2023 года.
Отмечается, что слияние не повлияет на даты выплат пенсий и пособий, обязательства и функции ПФР и ФСС Социальный фонд России будет выполнять в полном объёме.
Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января увеличит на 6,3%. Так, федеральный показатель равняется 16 242 рублей. В Башкирии с учетом районного коэффициента 15% сумма увеличится до 18 678 рублей до вычета НДФЛ.
Минимальный размер оплаты труда влияет на отпускные, больничные и декретные выплаты. Для их расчета берется среднедневной заработок сотрудника.
Со следующего года в России прожиточный минимум увеличится на 3,3%. В Башкирии новые показатели составят:
Отметим, что при расчете детских пособий и льгот учитывается среднедушевой доход семьи, который сравнивается именно с детским, а не «взрослым» прожиточным минимумом.
В 2023 году повышаются размеры пенсий неработающих пенсионеров. С 1 января 2023 года средний размер пенсий неработающих пенсионеров составит 21 054 рубля.
С 1 января в России вводится новое универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Пособие объединит несколько мер поддержки: выплату по уходу за ребенком до полутора лет, выплату на первого ребенка до трех лет, выплату на третьего ребенка до трех лет, «путинские» пособия на детей от трех до семи и от восьми до 17 лет.
Для оформления пособия необходимо обращать в Социальный фонд России. Положено пособие семьи с детьми (до 17 лет) со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума, нуждающиеся беременные женщины, которые состоят на учете в женской консультации на ранних сроках.
С января 2023 года инвалиды смогут получать льготные лекарства, медизделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. Их перечень определят региональные органы власти.
Кроме того, лекарственное обеспечение будет распространено на детей до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими, предлагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда «Круг добра».
Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре. При госпитализации ребенка им выделят бесплатное спальное место и питание в стационаре. По общему правилу, родители могут бесплатно находиться в стационаре с ребенком до четырех лет, а с более старшими детьми — при наличии медицинских показаний.
Лечащим туберкулез медикам расширят соцгарантии. Специалистам сократят продолжительность рабочего времени, установят повышенный размер оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда.
Бесплатное соцобслуживание инвалидов боевых действий. Они будут получать бесплатное социальное обслуживание. Закон коснется в том числе участников СВО, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны.
В Башкирии с 2023 года города и районы Башкортостана будут получать по 500 тысяч рублей на мероприятия и фестивали. По 10 млн рублей ежегодно будут выделять башкирскому, русскому, татарскому театрам на новые масштабные постановки.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не получили от государства квартиру, смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это позволил гражданам подать заявление на социальные выплаты, для которых необходима регистрация. Данный закон вступает в силу с 11 января.
Со следующего месяца в России появится новый формат трудовых книжек. Разделы со сведениями о работе будут увеличены: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. Раздел с награждениями будет уменьшен: 7 и 5 разворотов в трудовой и во вкладыше соответственно. Кроме того, бланки трудовой книжки будут защищенной полиграфической продукцией уровня защиты «В».
Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца действительны и могут использоваться без ограничения срока.
Гражданам, ищущим работу, но не зарегистрированным в качестве безработных, смогут помогать в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. Раньше эта услуга была доступна только тем, кто зарегистрирован официально.
Также упрощается согласование программ поддержки работодателей, привлекающих сотрудников из других регионов. Закон вступает в силу с 11 января.
Закон разрешает Правительству РФ в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтобы не допустить введения санкций против них.
Также президент России подписан принятый ранее закон, согласно которому иноагентам запрещено работать в органах прокуратуры. Если гражданин имеет статус иностранного агента, то он не может быть принят на работу в органы прокуратуры. Сотрудник прокуратуры также не сможет продолжать работу, если его признают иноагентом.
С 2023 года в России вводится единый налоговый платеж. Так, все физические и юридические лица будут оплачивать налоговые сборы по единой квитанции. Распределением поступивших средств на погашение налогов будет заниматься налоговая инспекция.
Появятся федеральные основные образовательные программы по всем предметам вместо примерных. Это будет золотой стандарт качества знаний детей — уровень, ниже которого не могут дать знания ребенку.
Для гуманитарных предметов, которые формируют мировоззрение и ценности, федеральные основные образовательные программы будут неизменными. В остальных случаях школы смогут сами разрабатывать образовательные программы, но их содержание и результаты должны быть не ниже тех, что указаны в федеральных.
Собственники могут узнать, какие третьи лица прописаны в квартире, без их разрешения. Новый закон вступает в силу с 1 января и позволит собственникам быстрее получать эту информацию. Также он защитит их права, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.
С января 2023 году в России устанавливается новый срок уплаты НДФЛ. Так, перечислить денежные средства надо будет до 28 числа текущего месяца. Установлен также расчетный период, за который будет рассчитываться и перечислять налог — с 23-го числа прошлого по 22-е число текущего месяца.
Кроме того, квартальную форму 6-НДФЛ необходимо будет сдать в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую форму до 25 февраля.
Кроме того, в течение года в силу также вступят новые законы и правила. Так, с 1 февраля будет увеличен материнский капитал. В частности, размер выплат на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, а на второго ребенка — 779 тысяч. Если семья уже оформляла выплаты на первого ребенка, то их размер на второго составит 189,5 тысячи рублей. Это на 20,9 тысячи больше, чем в 2022 году, уточнили в пресс-службе.
С 1 марта в силу вступит правило, касающиеся вахтовиков — работодатели обязаны оплачивать проезд сотрудников от пункта сбора до работы и обратно. При этом работодатель вправе компенсировать стоимость проезда вахтовиков от места жительства до пункта сбора или места нахождения работодателя. Размер выплаты и порядок компенсации смогут устанавливать в трудовом или коллективном договоре либо локальном нормативном акте.
С 1 марта 2023 года нельзя привлекать к пассажирским перевозкам судимых по ряду статей, а именно «за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж или разбой, преступления против половой неприкосновенности, средней тяжести и более тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности».
С 1 апреля 2023 года введут новые минимальные требования к некоторым видам добровольного страхования. ЦБ РФ установит минимальные требования к отдельным видам добровольного страхования и к сведениям о договоре, которые обяжут предоставлять физлицам. Положения не затронут страхование: жизни с условием периодических выплат и (или) с участием клиента в инвестдоходе страховщика; жизни и здоровья заемщика по договору потребкредита или займа; имущественных бизнес интересов.
С июля 2023 года предлагают сильнее ограничить начисления по потребкредитам и займам. Законопроектом предлагается установить максимальную ставку по потребкредиту или займу в размере 0,8% в день. Сейчас такая ставка — 1% в день.
С сентября 2023 года заработает основная часть масштабного закона о такси (ч. 1 ст. 36 закона). В салоне такси обяжут размещать номер записи в региональном реестре перевозчиков такси и пр. (п. 3 ч. 3 ст. 9 закона). Установят ряд запретов на допуск водителей к управлению такси. В частности, в рейс не выпустят того, у кого на день до перевозки есть более 3 неоплаченных штрафов за нарушения в области дорожного движения.