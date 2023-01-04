Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов раскрыл где действуют 37 допнарядов ДПС

Руководитель ГИБДД по Башкирии напомнил жителям и гостям республики о том, что всего за три дня нового 2023 года на дорогах республики погибли 4 человека, а более 10 граждан получили травмы различной степени тяжести. И на сегодня, несмотря на снятие ограничений для некоторых видов транспорта, погодные условия остаются сложными, что само по себе становится испытанием для водителей.
В ГИБДД по Башкирии было принято решение усилить работу на дорогах, а именно отправить и на федеральные и на региональные трассы дополнительные экипажи ДПС в количестве 37 штук, к которым водители могут обращаться в случае любых непредвиденных ситуаций на дороге..
Проанализировав плотность движения в республике было принято решение разместить дополнительные экипажи на следующих трассах: