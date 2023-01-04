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Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов раскрыл где действуют 37 допнарядов ДПС

Сегодня, 07:18
Фото: 1MI
Несмотря на то, что ограничения на федеральных трассах сняты, погодные условия остаются сложными.


Руководитель ГИБДД по Башкирии напомнил жителям и гостям республики о том, что всего за три дня нового 2023 года на дорогах республики погибли 4 человека, а более 10 граждан получили травмы различной степени тяжести. И на сегодня, несмотря на снятие ограничений для некоторых видов транспорта, погодные условия остаются сложными, что само по себе становится испытанием для водителей.

В ГИБДД по Башкирии было принято решение усилить работу на дорогах, а именно отправить и на федеральные и на региональные трассы дополнительные экипажи ДПС в количестве 37 штук, к которым водители могут обращаться в случае любых непредвиденных ситуаций на дороге..

Проанализировав плотность движения в республике было принято решение разместить дополнительные экипажи на следующих трассах:

  • Самара-Уфа-Челябинск;
  • Москва-Уфа;
  • Уфа-Оренбург и дороги регионального значения;
  • Уфа-Инзер-Белорецк;
  • Уфа-Чишмы - Киргиз Мияки;
  • Дюртюли-Нефтекамск;
  • Уфа-Янаул.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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