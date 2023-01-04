Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов раскрыл где действуют 37 допнарядов ДПС



Руководитель ГИБДД по Башкирии напомнил жителям и гостям республики о том, что всего за три дня нового 2023 года на дорогах республики погибли 4 человека, а более 10 граждан получили травмы различной степени тяжести. И на сегодня, несмотря на снятие ограничений для некоторых видов транспорта, погодные условия остаются сложными, что само по себе становится испытанием для водителей.