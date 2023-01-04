38-летний мужчина в форме кадета и в каске открыл стрельбу в жилом дворе в Башкирии

Причина и виновник стрельбы в одном лице 38-летнего жителя Стерлитамака попала на запись камеры видеонаблюдения, кадры данной записи опубликовал телеканал UTV. Он в шинели, напоминающей кадетскую и в головном уборе, очень похожем на каску, идет по двору и наглядно отвечает на вопрос прохожего о том, заряжен ли автомат. Отвечает действием и выпускает автоматную очередь. Его собеседник на открытую стрельбу не ведет и глазом и на стрелка даже не оборачивается.