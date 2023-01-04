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38-летний мужчина в форме кадета и в каске открыл стрельбу в жилом дворе в Башкирии

Сегодня, 14:20
Фото: 1MI
В результате инцидента к счастью никто не пострадал.
Видео: телеканал UTV

Вечером 2 января размеренное течение праздничных дней в одном из дворов города Стерлитамак нарушила очередь выстрелов из автоматического оружия. Столь неожиданное звуковое сопровождение однако не напугало жителей двора, которые после того как выстрелы стихли вернулись к своим делам.

Причина и виновник стрельбы в одном лице 38-летнего жителя Стерлитамака попала на запись камеры видеонаблюдения, кадры данной записи опубликовал телеканал UTV. Он в шинели, напоминающей кадетскую и в головном уборе, очень похожем на каску, идет по двору и наглядно отвечает на вопрос прохожего о том, заряжен ли автомат. Отвечает действием и выпускает автоматную очередь. Его собеседник на открытую стрельбу не ведет и глазом и на стрелка даже не оборачивается.

UTV публикует подробности выясненные в пресс-службе МВД по Башкирии, известно что стрелял мужчина из охолощенного автомата ОС АК-12. По факту происшествия в отношении мужчины составлены два административных протокола: стрельба в не отведенных для этого местах и мелкое хулиганство. Оружие изъято и отправится на экспертизу.

В центре Уфы неизвестный мужчина открыл стрельбу
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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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