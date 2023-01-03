Золотые слова: вспоминаем самые яркие высказывания чиновников Башкирии в 2022 году

«Слово не воробей, вылетит — не поймаешь» — эта старая поговорка известна всем, но больше других близка она разного рода чиновникам, ведь за их изречениями пристально следят журналисты, заинтересованная общественность и обычные жители. Тем более в нынешнее время, когда большая часть мероприятий с участием чиновников транслируется в прямом эфире — а интернет, как известно, помнит всё.
Редакция Mkset оглянулась на прошедший 2022 год и вспомнила самые яркие, провокационные или просто забавные высказывания из уст чиновников высшего эшелона в Башкирии.
Глава Башкирии Радий Хабиров в своих высказываниях бывает весьма эмоционален. Порой «острым словцом» глава Башкирии привлекает к темам, которые ранее оставались без пристального внимания общественности.
Такая история приключилась с парками, которые в Уфе не успели сдать в срок — речь идет о парке в микрорайоне «Южный» и о сквере «Птицы» в Сипайлово.
— Мы поджались, собрали деньги, не дали сократить программу развития парков. И безобразно сделали. Вместо того, чтобы там насладиться, людям прийти с радостью. Я, значит, два раза приезжал в это Сипайлово, два раза, значит, меня там отметелили, и правильно сделали, наверное, — поделился глава с коллегами и потребовал от подчиненных добросовестной работы.
Но если в парках и скверах Уфы Хабирова «отметелили», то, по его словам, некоторые чиновники в процессе работы над острыми проблемами были в большей опасности.
— Один министр практически в бою «погиб» с ямами. Но он сейчас помогает нам в Москве, — вспомнил в апреле нынешнего года о бывшем главе Госкомитета РБ по транспорту Тимуре Мухаметьянове Радий Хабиров, которого он же отправил в отставку с жесткой формулировкой «не справился».
Тем же, кто на работе роковых ошибок еще не допустил, но был близок к этому, Радий Хабиров грозил тем, что «полетят перья». Досталось от него и главе Баймака за неготовность проекта по благоустройству города.
— Я больше всего хотел, чтобы победил Баймак. Но обязательно нужно все не так сделать, «ухайдакать». Не дадим «ухайдакать», будем вместе доделывать, — публично высказался глава республики в апреле.
После начала СВО перед властями региона остро встал вопрос с возвращением в Башкирию туристов из-за рубежа.
— Надо реагировать особенно на тех, кто оказался без штанов и без денег, как говорится. Нашим жителям, наверное, сейчас надо очень внимательно думать, прежде чем выезжать. Видите же, что в мире творится. Русофобия просто физически небезопасна, на мой взгляд. Не очень комфортно, на мой взгляд, с детьми ехать, где и на оскорбления можно нарваться, — предупреждал глава еще в конце марта ушедшего года.
Ярко и остро высказывался глава и о многострадальном памятнике архитектуры и объекте культурного наследия усадьбе полицмейстера Бухартовского. Хабиров дал понять, что под застройку «вкусный» участок в центре не отдаст не только город, но и республика.
— Уши оборвать [бы], конечно, но мы не знаем, кому. Просто я хочу сказать: эту точку, мы умрем, но не дадим никому под застройку — даже если они там бомбу бросят и снесут это здание, все равно не получат, поэтому пусть отстанут, — безапелляционно обрисовал ситуацию глава.
После того, как ПАЗики все-таки исчезли с улиц Уфы благодаря транспортной реформе, Радий Хабиров назвал их «безумными» и заявил, что «Техаса» в Уфе больше нет.
— Чтобы освежить память, всмотритесь в фото и вспомните, что творилось на улицах Уфы с этими безумными «ПАЗиками», агрессивной манерой вождения и стилем охоты за пассажирами. И сравните с нынешним состоянием автобусов. Все-таки здесь не Техас, — сказал глава, чья цитата после этого стала поистине настоящим мемом.
Добавим сюда легкий элемент пророчества от Радия Хабирова. Еще в феврале после доклада уже бывшего министра транспорта Башкирии глава республики сравнил чиновников с нерадивыми школьниками, правда, журил он тогда глав городов, а в отставку в итоге ушел докладчик Булушев.
— Я что хочу сказать главам. Я же не школьный учитель вам постоянно ставить оценки. В школе хоть на второй год оставляют, а я вас на второй срок разве должен рекомендовать? — задал риторический вопрос глава.
Весьма интересно высказывался глава и о системных проблемах, таких как демографическая ситуация. В одном из интервью Хабиров предложил увеличивать рождаемость пропагандой, чтобы избежать личных трагедий.
— Это математика: много людей — рождается много, мало людей — рождается меньше. Здесь больше времени нужно также уделить пропаганде и убеждению. Мы уже отбивались от разных идеологий, в том числе и от той, где человек сначала должен пожить для себя, потом рожать детей — а это потом оказывается личной трагедией для человека, — заявил глава.
Недавние осенние успехи республики и многочисленные награды Хабиров и вовсе отметил весьма неожиданным предложением в свою сторону побольше болеть.
— Я вот задумался, может мне почаще болеть — как меня нет на работе, вы тут побеждаете все, — пошутил глава на оперативке в конце ноября.
Однако шутки шутками, но порой критика главы бывала крайне хлесткой. Так, на прямой линии в конце октября Хабиров заявил, что «ФК „Уфа“ играет так, что смотреть не хочется». Не менее критично высказался на том же мероприятии глава о катке на уфимской набережной, который залили в прошлом году — «Кроме стыда ничего не было».
А еще в минувшем году из уст главы Башкирии прозвучало весьма удивительное пожелание всему миру.
— Я по понятным причинам, честно вам скажу, жду, чтобы в мире эта зима была самая холодная за всё время. Мы-то выдержим, —сказал тогда Хабиров, а незадолго до этого заявил в преддверии отопительного сезона, что «наша зима будет лучше, чем в Европе».
Алан Марзаев, успевший в 2022 году побывать как и. о. министра ЖКХ, так и вице-премьером республики, отличился отнюдь не публичным высказыванием, а как раз-таки рабочей перепиской, а точнее голосовым сообщением, которое стало достоянием общественности. Все бы ничего, но на аудио чиновник выругался матом, мотивируя подчиненных работать лучше. Сначала Марзаев запись не комментировал, но потом все-таки признался, что на аудиозаписи звучит именно его голос.
— Завтра <…> все надо вылизать максимально, начиная с центральных улиц и уходим по бокам. К приезду шефа все должно быть [убрано]. Скидывай мне улицы, я буду ночью объезжать и вечером сейчас после работы буду объезжать. Кто где работает, — отдавал директивы Марзаев на появившейся в интернете аудиозаписи.
Были у Марзаева и весьма цензурные любопытные высказывания. Еще будучи на посту и. о. министра ЖКХ Марзаев описал, к каким ощущениям чиновника приводит большое количество накопленных в сфере ЖКХ проблем.
— При их решении сам чиновник чувствует себя «Семиглавым восьмируком», — признался Марзаев, которого, к слову сказать, Радий Хабиров знает как «большого специалиста в области шашлыка и ЖКХ». Об этом сам глава рассказал в одном из своих видео в соцсетях, где он и Алан Марзаев готовили шашлык на открытой кухне.
Блок о Алане Марзаеве и его высказываниях завершим теплой цитатой, которой сам себя Марзаев поздравил с рождением внука — «Неожиданно пришла старость».
Яркими высказываниями о музыкантах в 2022 году запомнился вице-спикер Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров. Досталось от него лидеру ДДТ Юрию Шевчуку, а также группе БИ-2, которая до Уфы с концертом так и не доехала.
— Юрия Юлиановича немного занесло. Мы все знаем его достаточно критичную позицию по отношению к [военным конфликтам]. Так было и в отношении [военных конфликтов] в Ираке, Чечне, Югославии. Его позиция вызывает уважение, но все же так эмоционально и неуважительно высказываться на потребу публике о людях, которые сейчас погибают в спецоперации, я думаю, не совсем правильно. С моей точки зрения, замечательный концерт был немного испорчен его репликой, но Шевчук — художник и артист, у них такое бывает, — высказался чиновник в радиоэфире BusinessFM.
После высказывания Ахмадинурова об отказе музыкантов из группы БИ-2 давать концерт на фоне патриотического баннера в Омске, концерт группы в Уфе не состоялся, даже несмотря на то, что их творчество политику нравится. А по ситуации с группой он сказал следующее — «То, что произошло в Омске, это непатриотично. Мы не говорим, чтобы они высказались за спецоперацию, но если они вне политики, то пусть пока не выступают вообще». Так, собственно, и вышло.
Глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев на своем посту находится без малого год, но за это время успел продемонстрировать себя как человека лаконичного, причем как в постах в социальных сетях, так и в выступлениях на публике. Таких ярких и меметичных высказываний, как, например, у одного из его предшественников Ирека Ялалова, за почти год «у руля» за Мавлиевым замечено не было, однако немногословный мэр если и не поставляет поводы для мемов, то на оперативках и пресс-конференциях весьма хлесток в оценках и временами грозит подчиненным самыми разными «карами».
Так, после начала грандиозной реконструкции улицы Пугачева в Уфе на одной из оперативок Ратмир Мавлиев, что называется «вместо тысячи слов», одним предложением обозначил подчиненным Константину Паппе и Ильнуру Нурдавлятову необходимость введения дороги раньше запланированного срока.
— Либо в Кузнецовский затон приезжайте, либо там палатку ставьте. Задача — не теряя качества, ввести дорогу досрочно, — поставил тогда вопрос ребром новый мэр.
Отдельного внимания достойны красноречивые оценки мэра работы подчиненных. Так, в апреле градоначальник не принял доклад начальника управления коммунального хозяйства Уфы Рустема Хамитова и был крайне недоволен количеством травм на скользких улицах города.
— По факту эта работа организована на крепкую двойку, ваш доклад не принимается. Город должен быть безопасным: когда ты вышел и тебе на голову сосулька не упала, ты дальше прошел и ногу не сломал, — описал Мавлиев свое видение безопасности горожан.
Звучала из уст мэра и не менее интересная оценка «так себе». К примеру, Ратмир Мавлиев оценил условия для рабочих МБУ Советского района Уфы как «так себе» и заявил, что у муниципального учреждения «одно из самых плачевных состояний».
За неполный год под управлением Мавлиева Уфа забыла о субботниках, потому что их с легкой руки нового мэра заменили «пятничниками», а точнее санитарными пятницами. Мэр призвал работодателей занимать сотрудников общественно полезным трудом на свежем воздухе только после обеда в пятницу.
— В субботу, пожалуйста, никого не беспокоить. В субботу никого не волоките — нет такой необходимости, — сказал мэр и подарил уфимцам полноценные весенние выходные.
А еще в апреле мэр заявил подчиненным, что у них «каждая весна как будто новая», так что даже ставшие более редкими оперативки в мэрии остаются весьма меткими по их насыщенности.