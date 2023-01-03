Золотые слова: вспоминаем самые яркие высказывания чиновников Башкирии в 2022 году

Глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев на своем посту находится без малого год, но за это время успел продемонстрировать себя как человека лаконичного, причем как в постах в социальных сетях, так и в выступлениях на публике. Таких ярких и меметичных высказываний, как, например, у одного из его предшественников Ирека Ялалова, за почти год «у руля» за Мавлиевым замечено не было, однако немногословный мэр если и не поставляет поводы для мемов, то на оперативках и пресс-конференциях весьма хлесток в оценках и временами грозит подчиненным самыми разными «карами».