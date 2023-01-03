«Внезапно переводят»: жены мобилизованных из Башкирии сделали важное заявление

Жены мобилизованных жителей Башкирии оставили несколько комментариев на странице главы республики Радия Хабирова, а также в других каналах и мессенджерах с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию. По словам женщин, их мужей якобы собираются перевести из артиллеристов в пехоту и отправить на передовую в зоне СВО.



— Мобилизованных из Башкирии отправили 27 сентября. Они находились на учениях под Саратовом, их обучали с боевой техникой как артиллерийские войска на протяжении трех месяцев. Сейчас ребят и также моего брата отправили на Украину и их внезапно переводят в пехоту в самую горячую точку. У них не было обучения с оружием и нет навыков. Наши мобилизованные просят о помощи, чтобы придали огласке. Помогите, пожалуйста, нельзя же так, — сообщила сестра мобилизованного жителя Башкирии Настя Л.