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Власти сделали важное заявление по движению на трассах в Башкирии

Сегодня, 04:57
Фото: МЧС РФ по РБ

Минтранс заявил о снятии всех ограничений движения на трассах в Башкирии

Ранее были введены ограничения движения из-за сильного снегопада

В минтрансе Башкирии заявили о снятии всех ограничения движения, которые были введены утром 2 января из-за сильного снегопада и ухудшения видимости. 

Так, ограничения затронули автобусы, маршрутки и большегрузы и действовали на участке трассы Р-240 Уфа – Оренбург, М5 «Урал» (от села Старые Богады Буздякского района до населенного пункта Майский Иглинского района), в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа – Инзер - Белорецк на участке от села Архангельское до Белорецка, в Иглинском районе на участках дороги М5 «Урал» (Пятилетка и Улу-Теляк), в Татышлинском районе на дороге Бураево – Старобалтачево – Куеда.

#Валерия Панаева
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