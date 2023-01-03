Власти сделали важное заявление по движению на трассах в Башкирии

Так, ограничения затронули автобусы, маршрутки и большегрузы и действовали на участке трассы Р-240 Уфа – Оренбург, М5 «Урал» (от села Старые Богады Буздякского района до населенного пункта Майский Иглинского района), в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа – Инзер - Белорецк на участке от села Архангельское до Белорецка, в Иглинском районе на участках дороги М5 «Урал» (Пятилетка и Улу-Теляк), в Татышлинском районе на дороге Бураево – Старобалтачево – Куеда.