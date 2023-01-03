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Улицы в центре Уфы перекроют на 13 часов

Сегодня, 09:08

Центр Уфы перекроют на 13 часов во время празднования Рождества

Подробности опубликовала мэрия Уфы на официальном сайте

6 января с 19:00 до 08:00 часов 7 января будут перекрыты участки улиц Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина), Бехтерева (от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Бехтерева), Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова), Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы, и проезд вдоль дома №32А по улице Бикбая в Уфе.

По информации от властей, это связано с празднованием Рождества Христова 7 января. Уфимцев и гостей города просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения. 

 

#Валерия Панаева
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