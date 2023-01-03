Улицы в центре Уфы перекроют на 13 часов

6 января с 19:00 до 08:00 часов 7 января будут перекрыты участки улиц Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина), Бехтерева (от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Бехтерева), Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова), Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы, и проезд вдоль дома №32А по улице Бикбая в Уфе.