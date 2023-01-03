Следовавший из Уфы автобус перевернулся в Оренбуржье

ДТП случилось вечером 3 января в Кувандыкском округе на 56 километре автодороги «ст. Сара-Самарское» недалеко от посёлка Карагай-Покровка, сообщает МЧС по Оренбургской области.
Известно, что пассажирский автобус, который направлялся из Уфы в Орск, съехал с трассы в кювет и опрокинулся. В салоне находились 14 человек, включая двоих детей и водителя.
- Для эвакуации пассажиров на место происшествия направлен школьный автобус отдела образования. Для временного размещения и обогрева людей подготовлено место в интернате поселка Новопокровка, - говорится в сообщении министерства.
К счастью, всех пассажиров удалось эвакуировать, пострадавших и погибших в результате ДТП нет.