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Следовавший из Уфы автобус перевернулся в Оренбуржье

Сегодня, 18:29
Фото: МЧС по Оренбургской области

Автобус из Уфы в Орск с 14 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Оренбуржье

Известны подробности аварии

ДТП случилось вечером 3 января в Кувандыкском округе на 56 километре автодороги «ст. Сара-Самарское» недалеко от посёлка Карагай-Покровка, сообщает МЧС по Оренбургской области.

Известно, что пассажирский автобус, который направлялся из Уфы в Орск, съехал с трассы в кювет и опрокинулся. В салоне находились 14 человек, включая двоих детей и водителя.

- Для эвакуации пассажиров на место происшествия направлен школьный автобус отдела образования. Для временного размещения и обогрева людей подготовлено место в интернате поселка Новопокровка, - говорится в сообщении министерства.

К счастью, всех пассажиров удалось эвакуировать, пострадавших и погибших в результате ДТП нет.

#Валерия Панаева
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