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Премьер-министр Мишустин провел встречу с главой Фонда ОМС Баланиным

Сегодня, 15:36
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с руководителем Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным. Главной темой встречи стала работа фонда на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

По словам Баланина, уже с 2024 года в этих субъектах система ОМС заработает полноценно.

Глава ФОМС отметил, что страхование в системе дает гражданам право на получение медицинской помощи не только на территориях этих регионов, но и по всей России. Другими словами, такая помощь будет оплачиваться за счет средств Фонда ОМС, пишет Коммерсант.

«А в полном объеме система ОМС заработает в этих субъектах начиная с 2024 года», — уточнил Баланин. 

Крупные инвестиции планируется направить на реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования и обеспечение бесперебойной работы медицинских госучреждений. Необходимый для этого бюджет правительством уже утвержден. Его размер, по словам Мишустина, составит более 2,9 триллиона рублей. 

Премьер-министр также рассказал, что продолжается финансирование уникальных методов лечения, которое россияне могут получить в федеральных клиниках страны. Он отметил, что упрощение процедур получения высокотехнологичной помощи при наличии для этого медицинских показаний — это одно из важнейших направлений работы ФОМС сегодня. 

Баланин, в свою очередь, сообщил, что исполнение бюджета ФОМС ожидается в размере 2,8 трлн рублей, из которых 2,4 трлн направлено в территориальные фонды. Регионам на выплаты медработникам из резервного фонда правительства выделено 58 миллиардов рублей

В период 2023 - 2025 гг. в России планируют увеличить объем профилактической помощи, диспансеризации и медицинской реабилитации. На эти цели правительство выделит в наступившем году более одного трлн рублей.

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