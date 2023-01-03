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Куда сходить в Уфе 3 января 2023 года

Сегодня, 08:00
Публикуем афишу мероприятий на сегодня

Сегодня в 11:00 на набережной реки Белой (на спуске с Конгресс-холла «Торатау») Лыжно-лучный биатлон в рамках новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA». Через два часа — в 13:00 на той же локации состоится парад конно-санных экипажей. 

Также сегодня в 11:00 по адресу ул. Заозерная, 2 состоится новогодний турнир по хоккею «Дед Мороз VS Санта-Клаус». На стадионе «Олимп» тем временем пройдут семейные старты на коньках. 

 3 января в парке культуры и отдыха "Демский" пройдут новогодние семейные игры-2023. Начало в 17.00. Кроме того запланирован праздничный концерт. Начало в 12.00.

 

#Валерия Панаева
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