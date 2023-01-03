Куда сходить в Уфе 3 января 2023 года

Также сегодня в 11:00 по адресу ул. Заозерная, 2 состоится новогодний турнир по хоккею «Дед Мороз VS Санта-Клаус». На стадионе «Олимп» тем временем пройдут семейные старты на коньках.



3 января в парке культуры и отдыха "Демский" пройдут новогодние семейные игры-2023. Начало в 17.00. Кроме того запланирован праздничный концерт. Начало в 12.00.