Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса с Луной в ночь с 3 на 4 января

Жители республики в ночь с 3 на 4 января смогут понаблюдать за соединением Марса и Луны. Об этом сообщает Уфимский городской планетарий.
Известно, что оба светила можно будет рассмотреть с наступлением темноты 3 января и далее на протяжении всей ночи. Наибольшее сближение небесных тел ожидается в районе 00:50 по уфимскому времени.
Отмечается, что в ночь с 3 на 4 января можно будет также увидеть плеяды — рассеянное скопление звёзд. Даже без специального оборудования жители республики смогут увидеть 6-7 звезд, а с биноклем или телескопом — в десятки раз больше.