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Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса с Луной в ночь с 3 на 4 января

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI
Вместе с движением небесных тел жители республики также смогут увидеть плеяды — одно из самых ярких и красивых звездных скоплений.

Жители республики в ночь с 3 на 4 января смогут понаблюдать за соединением Марса и Луны. Об этом сообщает Уфимский городской планетарий.

Известно, что оба светила можно будет рассмотреть с наступлением темноты 3 января и далее на протяжении всей ночи. Наибольшее сближение небесных тел ожидается в районе 00:50 по уфимскому времени.

Отмечается, что в ночь с 3 на 4 января можно будет также увидеть плеяды —  рассеянное скопление звёзд. Даже без специального оборудования жители республики смогут увидеть 6-7 звезд, а с биноклем или телескопом — в десятки раз больше.

Фото: Уфимский городской планетарий
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#Азамат Нухов#Общество
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