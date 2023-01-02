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В Башкирии сняли ограничение на проезд по трассам M-5 И P-240

Сегодня, 12:46
Фото: 1MI
Ограничение действовало сегодня в течение нескольких часов

В Башкирии вновь открыто движение всех видов автотранспорта на участках трассы и Р-240 Уфа — Оренбург, М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ. 

Напомним, ограничения были введены ранее сегодня. Причиной для ввода послужила неблагоприятная погодная обстановка в республике. Так, несколько авиарейсов были задержаны сегодня в международном аэропорту "Уфа". 

Также позднее стало известно, что 21:00 сегодня будет ограничен въезд в Уфу для грузового транспорта. В частности будут недоступны следующие въезды: автодорога Уфа-Аэропорт, автодорога Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт, автодорога Уфа-Затон-КПМ.

 

 

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