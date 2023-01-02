В Башкирии перекрыли движение на участке федеральной трассы M-5

Сегодня, 2 января, в Башкирии с 11:15 до 16:00 вводится ограничение на проезд грузового и пассажирского транспорта на трассе M-5. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что в течение указанного времени для проезда будет недоступен участок трассы с 1363-го (н.п.Ст. Богады Буздякский район) по 1548-й (н.п. Майский Иглинский район). Причиной для введения ограничений послужила неблагоприятная погодная обстановка в регионе: низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.
Отметим, что ранее аналогичное ограничение было введено на трассе P-240. Так для проезда недоступен участок трассы с с 27-го (н.п. Булгаково) по 112-й (н.п. Рощинский).