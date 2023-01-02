В Башкирии на несколько часов ограничат движение на федеральной трассе

Сегодня, 2 января, в период с 10:40 до 16:00 в Башкирии вводится ограничение на движение транспорта по трассе Р-240 Уфа-Оренбург. Отмечается, что ограничение распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси и грузовой транспорт. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.