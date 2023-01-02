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В Башкирии на несколько часов ограничат движение на федеральной трассе

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI
Ограничение на трассе Р-240 Уфа-Оренбург вводится сегодня с 10:40 до 16:00, однако его могут продлить, а зависимости от погодных условий

Сегодня, 2 января, в период с 10:40 до 16:00 в Башкирии вводится ограничение на движение транспорта по трассе Р-240 Уфа-Оренбург. Отмечается, что ограничение распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси и грузовой транспорт.  Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что проезд будет недоступен на участке с 27-го (н.п. Булгаково) по 112-й (н.п. Рощинский). Причиной для ввода ограничений послужили неблагоприятные погодные условия. В частности выделяют низовую метель, обильный снегопад и ограничение видимости.

При этом подчеркивается, что время действия ограничения могут изменить в том случае, если погода не изменится.

 

#Азамат Нухов#Общество
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