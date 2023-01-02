В Башкирии из-за непогоды сместилось время вылета и прибытия самолетов в аэропорту

В международном аэропорту «Уфа» задерживается прибытие двух авиарейсов, также задерживается вылет ещё четырех. Данные следуют из расписания вылета и прилета самолетов на онлайн-табло аэропорта.
Сообщается, что причиной задержки послужили неблагоприятные погодные условия в республике, в частности речь идет об ограничении видимости. В свою очередь, для пассажирам, ожидающим продолжения полета, предоставят еду и напитки.
Отметим, что из-за погодных условий сегодня в Башкирии также было ограничено движение на федеральных трассах M-5 и P-240. Снегом оказались занесены автодороги и дворы жилых домов, некоторые пользователи уже окрестили ситуацию на дорогах, как «апокалипсис в миллионном городе». Подробнее о последствиях сегодняшнего снегопада Mkset рассказывал здесь.