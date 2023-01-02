mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии из-за непогоды сместилось время вылета и прибытия самолетов в аэропорту

Сегодня, 11:54
Фото: Антон Засимов / 1MI
Улучшение погодных условий ожидается после 17:00

В международном аэропорту «Уфа» задерживается прибытие двух авиарейсов, также задерживается вылет ещё четырех. Данные следуют из расписания вылета и прилета самолетов на онлайн-табло аэропорта. 

Сообщается, что причиной задержки послужили неблагоприятные погодные условия в республике, в частности речь идет об ограничении видимости. В свою очередь, для пассажирам, ожидающим продолжения полета, предоставят еду и напитки.

Отметим, что из-за погодных условий сегодня в Башкирии также было ограничено движение на федеральных трассах M-5 и P-240. Снегом оказались занесены автодороги и дворы жилых домов, некоторые пользователи уже окрестили ситуацию на дорогах, как «апокалипсис в миллионном городе». Подробнее о последствиях сегодняшнего снегопада Mkset рассказывал здесь.

 

#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
«Апокалипсис в миллионном городе»: последствия снегопада 2 января в Уфе
Сегодня, 11:16
Пить или не пить? Нарколог из Уфы рассказал как не мучиться от похмелья на Новый год
31 декабря 2022, 06:48
Упал, очнулся гипс: какой график работы медучреждений Уфы на новогодних каникулах
31 декабря 2022, 07:29
В Башкирии перекрыли движение на участке федеральной трассы M-5
Сегодня, 06:46
Глава Башкирии обратился к жителям республики с важным заявлением
Сегодня, 07:57
Власти опубликовали график работы стоматологий в новогодние праздники в Башкирии
30 декабря 2022, 04:41