Ой, запой: нарколог из Уфы назвал главные отличия простого похмелья от алкоголизма

Поздравления с Новым годом до сих пор не стихают, как местами не стихает и звон бокалов. Mkset уже публиковал материал о том, как облегчить утро в случае, если вчера был перевыполнен план по интенсивности потребления алкоголя. Однако новогодние каникулы продолжаются, а с ними и возлияния. Где грань между похмельем и запоем и когда необходимо бить тревогу - обсудили с врачом-наркологом из Уфы Ринатом Сиразетдиновым.