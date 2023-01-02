Ой, запой: нарколог из Уфы назвал главные отличия простого похмелья от алкоголизма

Поздравления с Новым годом до сих пор не стихают, как местами не стихает и звон бокалов. Mkset уже публиковал материал о том, как облегчить утро в случае, если вчера был перевыполнен план по интенсивности потребления алкоголя. Однако новогодние каникулы продолжаются, а с ними и возлияния. Где грань между похмельем и запоем и когда необходимо бить тревогу - обсудили с врачом-наркологом из Уфы Ринатом Сиразетдиновым.
Декабрь и его сумасшедший темп миновал, наступил январь и его первая декада, когда люди изо всех сил отдыхают и расслабляются. Для определенной части нашего общества процесс расслабления неразрывно связан с употреблением алкоголя. Но «зеленый змий» коварен и очень неожиданно может дать последствия похуже похмелья.
Уфимский нарколог Ринат Сиразетдинов уточняет, что необходимо четко понимать, что похмелье и абстинентый синдром - это разные вещи. Похмельный синдром - это плохое самочувствие после выпитого накануне алкоголя.
— При похмелье не произойдет запоя, потому что после выпитого вчера алкоголя человека будет тошнить при одном упоминании о продолжении употребления, а от вида алкоголя так вообще захочется убежать в другую комнату, — объясняет специалист.
Абстинентный же синдром — это патологическое состояние в результате отсутствия наркотика, которым и является алкоголь, в организме. Вот здесь человеку, скорее всего, захочется «похмелиться» и тем самым улучшить свое состояние и вовлечь себя в патологический круг, называемый запоем. Эксперт Сиразетдинов схематично описал этот порочный круг:
и так далее по кругу. По замкнутому кругу.
Ринат Сиразетдинов признает, что на практике очень тяжело различить похмельный синдром и абстинентный. Однако нарколог напоминает, что пить несколько дней подряд или даже один день с утра до вечера (или с вечера до утра) - ненормально. Врач особо подчеркивает, что никакое количество алкоголя не может быть полезным.
— Конечно, за диагнозом мы обращаемся к медицинским специалистам и не занимаемся самодиагностикой, но есть моменты, на которые мы можем обратить внимание, не имея даже медицинского образования, которые могут заставить нас обратиться к наркологу, — приоткрыл завесу тайны собеседник Mkset.
Ринат Сиразетдинов предложил разделить часто встречающиеся сценарии на две условные части.
По его словам, одна часть - зона относительной безопасности, когда еще не надо бежать к наркологу, но стоит задуматься о количестве и частоте употребления алкоголя:
Вторая часть - зона опасности, при которой, вероятно, уже есть алкоголизм, и пора на прием к наркологу;
— Самостоятельно справиться в сложившейся ситуации можно, но это сложно и требует много усилий, а также соблюдение последовательных действий, так что проще обратиться к специалистам, - считает врач Ринат Сиразетдинов.
Для начала нельзя резко обрывать запой, необходимо постепенно снижать количество потребляемого алкоголя, считает нарколог, — конечно, это все еще будет продолжением запоя, но таким образом человек сможет избежать мучительных симптомов и не столкнуться с такими неприятными вещами, как судорожные припадки и белая горячка.
Уфимский нарколог Сиразетдинов советует употреблять много минеральной воды, лучше без газа — это, по его словам, устранит обезвоживание организма и продолжит выводить алкоголь из него.
По мнению врача, в такой ситуации лучше есть в умеренном количестве и желательно нежирную пищу - лучше всего подойдет диетическое мясо (курица, индейка), каши, кисломолочные продукты, квашеная капуста, цитрусовые — как объяснил нарколог, во всех этих продуктах содержится все то, что забрал из организма алкоголь.
Если человека беспокоит рвота, то, по словам врача, необходимо выпить противорвотный препарат, а при головной боли лучше, по его мнению, принять обезболивающее. Для вывода токсинов из кишечника нарколог советует использовать сорбенты (например, активированный уголь).
— Но лучше все-таки обращаться к специалистам, которые смогут восполнить дефицит необходимых микроэлементов с помощью капельниц и помогут организму быстрее справиться с алкоголем и продуктами его распада в крови. Капельницы в этом плане в помощь врачам, но не нужно ждать от них чуда, хотя они очень здорово могут помочь в первые дни тяжелой абстиненции, — прокомментировал нарколог.
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