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Ой, запой: нарколог из Уфы назвал главные отличия простого похмелья от алкоголизма

Сегодня, 02:00
Фото: 1MI
Если ваше утро или утро ваших близких все еще не доброе, пришло время узнать, не переросло ли «нормальное» похмелье в «тревожный» абстинентный синдром.

Поздравления с Новым годом до сих пор не стихают, как местами не стихает и звон бокалов. Mkset уже публиковал материал о том, как облегчить утро в случае, если вчера был перевыполнен план по интенсивности потребления алкоголя. Однако новогодние каникулы продолжаются, а с ними и возлияния. Где грань между похмельем и запоем и когда необходимо бить тревогу - обсудили с врачом-наркологом из Уфы Ринатом Сиразетдиновым.

Декабрь и его сумасшедший темп миновал, наступил январь и его первая декада, когда люди изо всех сил отдыхают и расслабляются. Для определенной части нашего общества процесс расслабления неразрывно связан с употреблением алкоголя. Но «зеленый змий» коварен и очень неожиданно может дать последствия похуже похмелья.

Похмелье или ломка?

Уфимский нарколог Ринат Сиразетдинов уточняет, что необходимо четко понимать, что похмелье и абстинентый синдром - это разные вещи. Похмельный синдром - это плохое самочувствие после выпитого накануне алкоголя.

— При похмелье не произойдет запоя, потому что после выпитого вчера алкоголя человека будет тошнить при одном упоминании о продолжении употребления, а от вида алкоголя так вообще захочется убежать в другую комнату, — объясняет специалист.

Абстинентный же синдром — это патологическое состояние в результате отсутствия наркотика, которым и является алкоголь, в организме. Вот здесь человеку, скорее всего, захочется «похмелиться» и тем самым улучшить свое состояние и вовлечь себя в патологический круг, называемый запоем. Эксперт Сиразетдинов схематично описал этот порочный круг:

  • Человек употребил алкоголь
  • У него возник абстинентный синдром
  • Человек похмелился
  • Человек продолжил употреблять алкоголь
  • У человека абстинетный синдром
  • Человек похмелился…

и так далее по кругу. По замкнутому кругу.

Ринат Сиразетдинов признает, что на практике очень тяжело различить похмельный синдром и абстинентный. Однако нарколог напоминает, что пить несколько дней подряд или даже один день с утра до вечера (или с вечера до утра) - ненормально. Врач особо подчеркивает, что никакое количество алкоголя не может быть полезным.

Когда бить тревогу?

— Конечно, за диагнозом мы обращаемся к медицинским специалистам и не занимаемся самодиагностикой, но есть моменты, на которые мы можем обратить внимание, не имея даже медицинского образования, которые могут заставить нас обратиться к наркологу, — приоткрыл завесу тайны собеседник Mkset.

Ринат Сиразетдинов предложил разделить часто встречающиеся сценарии на две условные части.

По его словам, одна часть - зона относительной безопасности, когда еще не надо бежать к наркологу, но стоит задуматься о количестве и частоте употребления алкоголя:

  • После пьянки у человека возникает похмельный синдром;
  • С утра совершенно не хочется выпить снова и человека вообще посещает мысль «чтоб я еще раз употребил - да ни за что в жизни»;
  • Человек способен отказаться от алкоголя на длительный срок и у него даже не будет мыслей в голове о приятном времяпрепровождении в компании с бутылочкой горячительного;
  • В течение длительного времени человек не увеличивает количество выпитого, имеет некую условную норму;
  • На алкоголь не уходят последние деньги;
  • Человек принимает алкоголь не в ущерб основных делам, а в свободное время;
  • Человек может веселиться и без алкоголя;
  • Человек понимает, как ведет себя пьяным, и умеет себя контролировать в этом состоянии.

Вторая часть - зона опасности, при которой, вероятно, уже есть алкоголизм, и пора на прием к наркологу;

  • Часто после употребления спиртного случается абстинентный синдром - то есть "ломка";
  • С утра хочется «выровняться» и принять спиртное - как следствие, возникает запой;
  • Человек не может долго воздерживаться от употребления спиртного, в голове много мыслей о том, как прекрасно провести время в компании бутылочки;
  • Количество употребляемого спиртного постоянно меняется, человеку нужно больше и больше;
  • На алкоголь уходят последние средства, человек влезает в долги;
  • У человека начинают страдать различные сферы жизни — учеба, работа, здоровье, рушатся семейные отношения;
  • Для человека веселье без алкоголя невозможно, без алкоголя можно быть хмурым, раздражительным и конфликтным;
  • Человек перестает себя контролировать в пьяном состоянии и может даже не помнить, что делал в нетрезвом виде, теряет деньги, ключи, документы.
— Самостоятельно справиться в сложившейся ситуации можно, но это сложно и требует много усилий, а также соблюдение последовательных действий, так что проще обратиться к специалистам, - считает врач Ринат Сиразетдинов.

Для начала нельзя резко обрывать запой, необходимо постепенно снижать количество потребляемого алкоголя, считает нарколог, — конечно, это все еще будет продолжением запоя, но таким образом человек сможет избежать мучительных симптомов и не столкнуться с такими неприятными вещами, как судорожные припадки и белая горячка.

Как себе помочь?

Уфимский нарколог Сиразетдинов советует употреблять много минеральной воды, лучше без газа — это, по его словам, устранит обезвоживание организма и продолжит выводить алкоголь из него.

По мнению врача, в такой ситуации лучше есть в умеренном количестве и желательно нежирную пищу - лучше всего подойдет диетическое мясо (курица, индейка), каши, кисломолочные продукты, квашеная капуста, цитрусовые — как объяснил нарколог, во всех этих продуктах содержится все то, что забрал из организма алкоголь.

Если человека беспокоит рвота, то, по словам врача, необходимо выпить противорвотный препарат, а при головной боли лучше, по его мнению, принять обезболивающее. Для вывода токсинов из кишечника нарколог советует использовать сорбенты (например, активированный уголь).

— Но лучше все-таки обращаться к специалистам, которые смогут восполнить дефицит необходимых микроэлементов с помощью капельниц и помогут организму быстрее справиться с алкоголем и продуктами его распада в крови. Капельницы в этом плане в помощь врачам, но не нужно ждать от них чуда, хотя они очень здорово могут помочь в первые дни тяжелой абстиненции, — прокомментировал нарколог.

* Информация в статье носит информационный характер. При любых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу.

 
#Ирина Деревянчук#Общество
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