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Глава Башкирии обратился к жителям республики с важным заявлением

Сегодня, 07:57
Фото: Максим Кондратьев / 1MI

Глава Башкирии призвал жителей республики оставаться дома из-за обильного снегопада

В республике сегодня ожидается сильный снегопад, метель и гололёд.

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики, рекомендоава им по возможности воздержаться от дальних поездок. Как отметил Хабиров, в республике сегодня наблюдаются неблагоприятные погодные условия: обильный снегопад, метель и ограничение видимости.

— Снег идет, не переставая. Прошу всех, кто может сегодня не выезжать на дороги республики, остаться дома, — написал глава республики в соцсетях.

По данным Башгидрометцентра, на территории республики в настоящий момент ожидается снега, в том числе мокрого. В отдельных районах возможна метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Отметим, что на фоне погодной обстановки в Башкирии ввели ограничение на проезд на участках федеральных трасс P-240 и M-5. В частности на трассе P-240 движение ограничено на участке с 27-го км (н.п. Булгаково) по 112-й км (н.п. Рощинский), а на M-5 с 1363-го (н.п.Ст. Богады Буздякский район) по 1548-й (н.п. Майский Иглинский район).

Движение грузового и пассажирского транспорта будет ограничено до 16:00, однако запрет могут продлить в зависимости от погодных условий. 

#Азамат Нухов#Общество
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