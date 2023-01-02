Глава Башкирии обратился к жителям республики с важным заявлением

Отметим, что на фоне погодной обстановки в Башкирии ввели ограничение на проезд на участках федеральных трасс P-240 и M-5. В частности на трассе P-240 движение ограничено на участке с 27-го км (н.п. Булгаково) по 112-й км (н.п. Рощинский), а на M-5 с 1363-го (н.п.Ст. Богады Буздякский район) по 1548-й (н.п. Майский Иглинский район).