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«Апокалипсис в миллионном городе»: последствия снегопада 2 января в Уфе

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
Прошедший сегодня в республике снегопад вывел на уборку со снегом сотни машин коммунальных служб и дорожных рабочих. Из-за метели перекрыли движение по федеральным трассам и отменили несколько авиарейсов. Подробнее о том, как Уфа справляется с завалами снега — в материале Mkset

Обильный снегопад прошел сегодня, 2 января, в Башкирии. Под толщей мокрого снега оказались дороги и улицы. Из-за неблагоприятной погодной обстановки ограничили движение на трассах M-5 и P-240, а Радий Хаюиров рекомендовал жителям республики воздержаться от дальних поездок.

Тем временем в соцсетях появляются многочисленные жалобы о неубранном снеге на дорогах и в дворах жилых домов.

Так, по словам Камиллы Е., в Уфе творится настоящий апокалипсис. девушка отмечает, что из-за неубранного снега на городских дорогах многие уфимцы испытывают трудности с тем, чтобы добраться до места работы.

— Транспортное отсутствие 2 января, в праздники ни техники, ни трактора, апокалипсис в миллионом городе. Где обещанная техника и повышенная готовность? Людям как на работу добираться? Таксисты цены в 3раза подняли, — пишет девушка.
Фото: Камилла Е. / VK.com

При этом, по мнению некоторых пользователей, тщательно убирают снег лишь на отдельных участках, многие дворы и улицы, с их слов, стали практически непроходимыми.

— Сколько техники у в городе? А работают единицы. Проехалась вчера по городу, мало где почистили. Чистят тщательно одни и те же места, а остальные вообще даже не проходимые и непроезжаемые. Механическая чистка дворов по графику, пока до нас трактор доедет-наступит весна. Может тогда и коммуналку и тд будем по графику платить? А пока остаёмся все дома, — пишет в соцсетях Миляуша С.

Наряду с этим многие пользователи сообщают о том, что трудности с передвижением по городу испытывают даже автобусы. По словам Булата Б., на участке улицы Менделеева близ Воскресенского собора в Уфе.

— Два автобуса застряли. Техника судя по всему ниразу за день не проехала. <…> Автобусы не могут подняться. Целый район остаётся без транспорта, — заявил уфимец в соцсетях.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Минтранса. Мы опубликуем его сразу после получения.

Из-за метели продолжавшейся несколько часов под снегом оказались погребены многие автодороги. На многих из них ситуация сложилась настолько непростой, что даже фуры и грузовые КамАЗы вынуждены стоять. 

Снегом занесло улицы в Нагаево. Многие автомобилисты, рискнувшие несмотря на непогоду, выехать из дома и оказались в западне. Из-за сугробов к месту назначения не смогла доехать в том числе и машина скорой помощи.

— В Нагаево на ул. Михаила Дорохова не проехала даже машина скорой помощи, водители уже больше 2 часов пытаются выехать из заснеженной дамбы, — пишут пользователи соцсетей.

Региональные власти, в свою очередь, сообщают, что коммунальные службы в настоящий момент работают в усиленном режиме. Так, в Уфе в дневную смену 2 января 2023 года на очистке улично-дорожной сети задействовано 274 единицы коммунальной техники и 252 дорожных рабочих.

Отметим также, что жители Уфы могут сообщить о некачественной уборке снега сразу несколькими способами. Среди них интерактивная карта "Уфа Снежная", социальные сети районных администраций и ЖЭУ. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь. 

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