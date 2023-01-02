«Апокалипсис в миллионном городе»: последствия снегопада 2 января в Уфе

Прошедший сегодня в республике снегопад вывел на уборку со снегом сотни машин коммунальных служб и дорожных рабочих. Из-за метели перекрыли движение по федеральным трассам и отменили несколько авиарейсов. Подробнее о том, как Уфа справляется с завалами снега — в материале Mkset

Обильный снегопад прошел сегодня, 2 января, в Башкирии. Под толщей мокрого снега оказались дороги и улицы. Из-за неблагоприятной погодной обстановки ограничили движение на трассах M-5 и P-240, а Радий Хаюиров рекомендовал жителям республики воздержаться от дальних поездок. Тем временем в соцсетях появляются многочисленные жалобы о неубранном снеге на дорогах и в дворах жилых домов. Так, по словам Камиллы Е., в Уфе творится настоящий апокалипсис. девушка отмечает, что из-за неубранного снега на городских дорогах многие уфимцы испытывают трудности с тем, чтобы добраться до места работы. — Транспортное отсутствие 2 января, в праздники ни техники, ни трактора, апокалипсис в миллионом городе. Где обещанная техника и повышенная готовность? Людям как на работу добираться? Таксисты цены в 3раза подняли, — пишет девушка. Фото: Камилла Е. / VK.com При этом, по мнению некоторых пользователей, тщательно убирают снег лишь на отдельных участках, многие дворы и улицы, с их слов, стали практически непроходимыми. — Сколько техники у в городе? А работают единицы. Проехалась вчера по городу, мало где почистили. Чистят тщательно одни и те же места, а остальные вообще даже не проходимые и непроезжаемые. Механическая чистка дворов по графику, пока до нас трактор доедет-наступит весна. Может тогда и коммуналку и тд будем по графику платить? А пока остаёмся все дома, — пишет в соцсетях Миляуша С. Наряду с этим многие пользователи сообщают о том, что трудности с передвижением по городу испытывают даже автобусы. По словам Булата Б., на участке улицы Менделеева близ Воскресенского собора в Уфе. — Два автобуса застряли. Техника судя по всему ниразу за день не проехала. <…> Автобусы не могут подняться. Целый район остаётся без транспорта, — заявил уфимец в соцсетях. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Минтранса. Мы опубликуем его сразу после получения. Из-за метели продолжавшейся несколько часов под снегом оказались погребены многие автодороги. На многих из них ситуация сложилась настолько непростой, что даже фуры и грузовые КамАЗы вынуждены стоять. Снегом занесло улицы в Нагаево. Многие автомобилисты, рискнувшие несмотря на непогоду, выехать из дома и оказались в западне. Из-за сугробов к месту назначения не смогла доехать в том числе и машина скорой помощи. — В Нагаево на ул. Михаила Дорохова не проехала даже машина скорой помощи, водители уже больше 2 часов пытаются выехать из заснеженной дамбы, — пишут пользователи соцсетей. Региональные власти, в свою очередь, сообщают, что коммунальные службы в настоящий момент работают в усиленном режиме. Так, в Уфе в дневную смену 2 января 2023 года на очистке улично-дорожной сети задействовано 274 единицы коммунальной техники и 252 дорожных рабочих. Отметим также, что жители Уфы могут сообщить о некачественной уборке снега сразу несколькими способами. Среди них интерактивная карта "Уфа Снежная", социальные сети районных администраций и ЖЭУ. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь. Хабиров напомнил про ответственных за уборку снега и велел работать в особом режиме Узнать подробнее «Вам больше всех надо?»: уфимка рассказала Хабирову о реакции ЖЭУ на уборку снега Узнать подробнее Мэр Стерлитамак разнес службы за снег и заявил, что заставит работать круглосуточно Узнать подробнее