mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 14 малышей, 8 мальчиков и 6 девочек

Сегодня, 17:20
Фото: telegram-канал Радия Хабирова
Об одной из новорожденных, которая родилась одной из первых в 2023 году, в соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал своей аудитории в социальных сетях о том, сколько новорожденных появилось на свет в республике на рубеже 2022 и 2023 года. Всего в Башкирии в праздничную новогоднюю ночь на свет появились 14 младенцев, мальчиков родилось больше чем девочек, соотношение следующее — 8 мальчиков и 6 девочек.

Об одной из новорожденных малышек глава Башкирии рассказал отдельно. Как назвали новорожденную малышку Айгуль и Динис Биковы из Нефтекамска глава не раскрыл, но рассказал, что одной из первых в 2023 году свет увидела именно их девочка, ростом 51 сантиметр и весом 3240 граммов. Родилась она в перинатальном центре и с ее здоровьем все в порядке.

— Поздравляю всех! Счастья и мира! А медиков отдельно благодарю, что всегда на посту — и в будни, и в праздники. Спасибо! — заключил Радий Хабиров.
Глава Башкирии Радий Хабиров в первый день Нового года показал нового члена семьи
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Своих не бросаем» и «#дома»: как власти Башкирии поздравляли жителей с Новым годом
30 декабря 2022, 11:06
Упал, очнулся гипс: какой график работы медучреждений Уфы на новогодних каникулах
31 декабря 2022, 07:29
Семьи мобилизованных из Башкирии показали содержимое детских подарков «от Хабирова»
29 декабря 2022, 07:13
Опять метель: Новый 2023 год начнется с погодных сюрпризов
31 декабря 2022, 08:33
Весь город искал ребенка: Минтранс Башкирии снова в центре транспортного скандала
29 декабря 2022, 09:58
Власти опубликовали график работы стоматологий в новогодние праздники в Башкирии
30 декабря 2022, 04:41