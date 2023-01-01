В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 14 малышей, 8 мальчиков и 6 девочек

Об одной из новорожденных малышек глава Башкирии рассказал отдельно. Как назвали новорожденную малышку Айгуль и Динис Биковы из Нефтекамска глава не раскрыл, но рассказал, что одной из первых в 2023 году свет увидела именно их девочка, ростом 51 сантиметр и весом 3240 граммов. Родилась она в перинатальном центре и с ее здоровьем все в порядке.