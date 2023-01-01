Стало известно где в Башкирии можно купить алкоголь в дни частичного «сухого закона»

Старт новогодним каникулам в Башкирии дан и в нынешнем году, как и в прошлые годы, продаваться алкоголь будет не по обычному режиму продажи с 8 до 23 часов. Сегодня, 1 января и завтра 2 января еще действует стандартный режим продажи горячительного, однако уже с 3 января розничная продажа спиртного будет ограничена.