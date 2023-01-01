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Салаты доели? Роспотребнадзор Башкирии раскрыл срок хранения «прошлогодних» салатов

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре Башкирии раскрыли как долго можно хранить салаты к Новому году

Салаты приготовленные в 2022 году совсем скоро «превратятся в тыкву».

Санитарные врачи опубликовали важное напоминание для жителей республики. Речь в нем идет о том, как долго хранятся блюда приготовленные к праздничному столу, и к разочарованию хозяек, срок этот вот-вот истечет. Ведь салаты и закуски, которыми хозяйки украшают праздничный стол это скоропортящиеся продукты.

Употребление в пищу салатов приготовленных впрок, но хранившихся больше положенного срока может стать причиной отравлений. И первое что можно сделать для того, чтобы «продлить» жизнь блюду, это заправлять его непосредственно перед подачей и не оставлять на столе при комнатной температуре, а сразу убирать в холод (+2.+6 градусов, стандартная температура внутри холодильника).

  • Блюда из сырых овощей или фруктов, с добавлением мяса, копчёностей, а также из вареных овощей могут храниться 18 часов, после заправки — 12.
  • Блюда с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки хранятся только  6 часов.
  • Закуски из морепродуктов хранятся 12 часов.
  • Блюда из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.

 

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