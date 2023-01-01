Салаты доели? Роспотребнадзор Башкирии раскрыл срок хранения «прошлогодних» салатов

Употребление в пищу салатов приготовленных впрок, но хранившихся больше положенного срока может стать причиной отравлений. И первое что можно сделать для того, чтобы «продлить» жизнь блюду, это заправлять его непосредственно перед подачей и не оставлять на столе при комнатной температуре, а сразу убирать в холод (+2.+6 градусов, стандартная температура внутри холодильника).