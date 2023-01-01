С Новым МРОТом и счастливого волонтерства: что изменится в Башкирии с 1 января

Новый год встречает россиян обилием изменений, вступающих в силу в первый день 2023-го, и часть из них своего рода подарки, ведь в стране увеличивается минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума, а как раз на его основе рассчитываются разного рода социальные пособия.
Минимальный размер оплаты труда в Новом году в России составит 16 242 рубля в месяц. В Уфе величина минимальной оплаты труда, умноженная на уральский коэффициент, составит 18 678 рублей. Подробно об этой «арифметике» здесь.
Прожиточный минимум в 2023 году в России устанавливается на уровне 14 375 рублей. В Башкирии ПМ на душу населения составит 12 650 рублей и незначительно колеблется в зависимости от категории гражданина.
Меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, объединят в одно пособие, которое полагается тем, чей среднедушевой доход в семье не превышает прожиточного минимума на человека.
С 1 января россияне смогут оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов.
С 1 января автовладельцам придется оплачивать госпошлину за ранее бесплатные действия. К примеру разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС обойдется в 1000 рублей, — 1000 рублей. Столько же придется заплатить за продление свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов. Получить свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов теперь будет стоить 1500 рублей. Подорожает и то, что ранее не было бесплатным, так свидетельство о безопасности ТС с изменениями в его конструкции будет стоить 1500 вместо 800 рублей. Немаловажно и то, что с 1 января перестает действовать дисконт в размере 30% от суммы пошлины при оплате на Госуслугах.
С наступлением 2023 года все физ и юрлица будут платить налоги по единой квитанции, а налоговики уже сами распределят поступившие средства куда следует.
Лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими, предлагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда «Круг добра».
Два Фонда, пенсионный и соцстрах, сольются в один новый — Фонд пенсионного и социального страхования. По замыслу законодателей куда эффективнее будет реализован «принцип одного окна».
С 1 января 2023 года начнут действовать единые федеральные основные образовательные программы по всем предметам, которые заменят ранее существующие примерные.Для гуманитарных предметов программы будут неизменными. В остальных случаях школы могут проявить самостоятельность, однако одно требование останется — их содержание и результаты должны быть не ниже федеральных. Тренеры же спортшкол и центров с 1 января приобретут статус педагогических работников и будут проходить аттестацию.
Волонтерам, будут выплачивать компенсацию при причинении вреда их жизни и здоровью. Речь идет о случаях, когда они участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, а также оказывали помощь пострадавшим при стихийных бедствиях или иных катастрофах. Также волонтеры смогут покрывать затраты на услуги связи.
Также с 1 января родителям детей-инвалидов при госпитализации ребенка выделят бесплатное спальное место и питание в стационаре, а инвалиды получат возможность получать лекарства по электронному сертификату, но перечень препаратов, медтехники и спецпитания определят региональные власти.
С 1 января право на листок нетрудоспособности или же «больничный» получат сотрудники, которые работают по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Это касается в том числе и отпусков по уходу за ребенком и пособий по беременности и родам.