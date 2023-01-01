С Новым МРОТом и счастливого волонтерства: что изменится в Башкирии с 1 января

С 1 января автовладельцам придется оплачивать госпошлину за ранее бесплатные действия. К примеру разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС обойдется в 1000 рублей, — 1000 рублей. Столько же придется заплатить за продление свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов. Получить свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов теперь будет стоить 1500 рублей. Подорожает и то, что ранее не было бесплатным, так свидетельство о безопасности ТС с изменениями в его конструкции будет стоить 1500 вместо 800 рублей. Немаловажно и то, что с 1 января перестает действовать дисконт в размере 30% от суммы пошлины при оплате на Госуслугах.