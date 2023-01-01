Министр здравоохранения Башкирии рассказал жителям региона как 1 января быть в тренде

Собеседники министра в числе причин для отказа указывают на то, что употребление алкоголя не в моде, в то время как здоровый образ жизни находится в тренде. Также отказавшиеся от спиртного молодые люди уверяют и в том, что удовольствия употребление горячительных напитков не доставляет.