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Министр здравоохранения Башкирии рассказал жителям региона как 1 января быть в тренде

Сегодня, 06:41
Фото: telegram-канал Айрата Рахматуллина
Для того чтобы оказаться в тренде не потребуется больших затрат.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин утром 1 января выложил в своем telegram-канале селфи в горнолыжных очках на горнолыжной собственно трассе. Фото он сопроводил постом о том, что его радует тенденция отказа молодежи от алкоголя что министра радует, однако он задает тем, кто отказался от возлияний вопрос “Почему”?

Собеседники министра в числе причин для отказа указывают на то, что употребление алкоголя не в моде, в то время как здоровый образ жизни находится в тренде. Также отказавшиеся от спиртного молодые люди уверяют и в том, что удовольствия употребление горячительных напитков не доставляет.

Министр в этими тезисами согласился и напомнил, что алкоголь создает лишь иллюзию снятия напряжения, а главное - пагубно влияет на здоровье.

– Сейчас самое время заняться спортом! Предлагаю встать на лыжи. Кто со мной? 
Берегите себя и будьте в тренде! – призвал Рахматуллин.

Напомним, 26 декабря на оперативке в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров после нескольких ранее озвученных замечаний по работе сферы здравоохранения обратился к Айрату Рахматуллину с просьбой

– Вы министр здравоохранения большой республики. 31 декабря отметите с семьей, и на службу. Вы можете проехать посмотреть, где у нас, что, как и так далее. Поработайте, пожалуйста, в эти выходные, – Радий Хабиров.
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#Ирина Деревянчук#Общество
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